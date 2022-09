FOTO Policija s dugim cijevima na Srednjacima: 'Uhićenih je više, akciju smo dugo spremali'

Veći broj policije, kriminalističke i specijalne policije te istražitelja s dugim cijevima jutros su obavljali pretres stambenog i garažnog prostora zgrade u zagrebačkom naselju Srednjaci.

- Radi se o realizaciji uhićenja više osoba, ima tu stranih državljana. To je akcija koja je dugo pripremana. Stalno radimo na prevenciji što se tiče djelovanja kriminalnih skupina i u posljednjih nekoliko godina smo procesuirali 150 zločinačkih udruženja povezanih s raznim vrstama kriminaliteta. Vrlo smo prepoznatljivi i u međunarodnim okvirima - kazao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina za RTL Danas.

Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, bilo je riječ o redovitom postupanju, a ugroze za građane nije bilo.

Na pitanje jesu li uhitili strane državljane iz regije, Milina je odgovorio potvrdno, a kako neslužbeno doznajemo, riječ je o dvoje državljana BiH.

- To radimo u suradnji s policijama u susjedstvu, zemljama EU. To je nešto što smo pripremali, nije se to dogodilo ništa iznenađujuće - rekao je Milina.

U pretresu su sudjelovali i policijski psi.

