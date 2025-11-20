FOTO Policije trake svuda, šok na licima prolaznika: Evo kako danas izgleda zgrada Vjesnika...
Policijske trake posvuda, ograničavaju pristup, na licima prolaznika vidljiv je šok dok prolaze kraj zgrade Vjesnika koja je teško stradala u požaru. Požar je buknuo u ponedjeljak oko 23 sata, vatrogasci su se cijelu noć i idući dan borili s buktinjom, policija je u četvrtak objavila kako je uhićen jedan mladić. Jutarnji neslužbeno doznaje kako je maloljetnik policiji priznao da se s grupom penjao po Vjesniku, da je jedan iz grupe počeo paliti kartone...
Veliki požar koji je u noći s ponedjeljka na utorak, 17. studenog, zahvatio Vjesnikov neboder u Zagrebu, prouzročio je veliku materijalnu štetu i doveo u pitanje sudbinu jednog od prepoznatljivih gradskih simbola. Više od 17 sati gotovo stotinu vatrogasaca borilo se s vatrom koja se širila zgradom. Požar je buknuo oko 23 sata na gornjim katovima i počeo se nekontrolirano širiti vertikalno, što je stvorilo iznimno opasne uvjete. Temperature na fasadi dosezale su preko 500, a unutar zgrade i više od 1000 stupnjeva Celzijevih. Vatrogasci su se u jednom trenutku našli odsječeni, a zbog opasnosti od urušavanja, statičari su naredili povlačenje i nastavak gašenja isključivo izvana. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL