FOTO Policijski istražitelji stigli u dom uhićenog direktora HOO-a Šegote! Imamo fotografije...

U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Neslužbeno saznajemo da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca.

Na njihovu adresu stigli su istražitelji USKOK-a.

Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Neslužbeno saznajemo da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir Raos izravno teretio upravo Damira Šegotu i opisao kako mu je davao novac. Damir Raos je bio glavni operativac Vedrana Pavleka, s njim je potpisivao lažne fakture pomoću kojih je kroz 11 godina izvučeno 30 milijuna eura.

Raos je odlučio sve priznati istražiteljima. Također, tužitelji su došli do laptopa Vedrana Pavleka iz Turske. U njemu je više od 120.000 dokumenata, a istražitelji su dobili dokaze da je novac izvlačen 25 godina, a ne samo 11 godina što je bio razlog prvotnih uhićenja. Istraga o kriminalu u Skijaškom savezu će se još širiti.

Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

U četvrtak ujutro istražitelji su stigli i u dom Siniše Krajača, u tijeku je pretres.

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