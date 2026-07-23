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FOTO Policijski istražitelji stigli u dom uhićenog direktora HOO-a Šegote! Imamo fotografije...

Piše Ivan Pandžić,
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FOTO Policijski istražitelji stigli u dom uhićenog direktora HOO-a Šegote! Imamo fotografije...
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Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Neslužbeno saznajemo da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca.

U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Neslužbeno saznajemo da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. 

Na njihovu adresu stigli su istražitelji USKOK-a.

Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a
Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Neslužbeno saznajemo da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir Raos izravno teretio upravo Damira Šegotu i opisao kako mu je davao novac. Damir Raos je bio glavni operativac Vedrana Pavleka, s njim je potpisivao lažne fakture pomoću kojih je kroz 11 godina izvučeno 30 milijuna eura.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO USKOK stigao kod Siniše Krajača! Pretresaju mu dom. Uhićen direktor HOO-a Šegota
UŽIVO USKOK stigao kod Siniše Krajača! Pretresaju mu dom. Uhićen direktor HOO-a Šegota

Raos je odlučio sve priznati istražiteljima. Također, tužitelji su došli do laptopa Vedrana Pavleka iz Turske. U njemu je više od 120.000 dokumenata, a istražitelji su dobili dokaze da je novac izvlačen 25 godina, a ne samo 11 godina što je bio razlog prvotnih uhićenja. Istraga o kriminalu u Skijaškom savezu će se još širiti.

Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a
Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

U četvrtak ujutro istražitelji su stigli i u dom Siniše Krajača, u tijeku je pretres.

Ovdje pratite sve o aferi iz minute u minutu.

Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a
Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

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Komentari 12
Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'
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