FOTO Poplava u Kaliforniji. Troje mrtvih u strašnoj božićnoj bujici koja nosi sve pred sobom
Jake kiše koje su padale proteklih dana u velikim dijelovima Kalifornije izazvale su poplave i klizišta te su odnijele tri života. Oluje, za koje se očekuje da će trajati i tijekom petka, donijele su 27 cm kiše u neke dijelove okruga Los Angeles, izazvale evakuacije i onemogućile promet glavnim cestama. Hitne službe morale su izvesti nekoliko akcija spašavanja, uključujući ljude zaglavljene u vozilima zbog porasta razina poplavnih voda