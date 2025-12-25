Romski orkestar: Nismo pjevali Đurđevdan! Miro Bulj laže... Bulj: 'Imam svjedoke da jesu'

Kod crkvenih vrata su udarali što nije primjereno danas na Badnjak, pa sam ih ja zamolio da ne rade to na javnoj površini ispred crkve na Badnjak. Kasnije su išli dalje, ja mislim da je danas vrijeme Badnjaka i Božića i da bi to trebalo biti primjerenije. Oni nemaju nikakvu dozvolu. Nemam ja protiv nikoga ništa, ali ne mogu doći na crkvena vrata u Sinju za vrijeme Badnjaka. Imamo i mi svoje običaje, kazao je na Badnjak za 24sata sinjski gradonačelnik Miro Bulj kad smo ga upitali da komentira tvrdnje kako je iz centra Sinja otjerao romski orkestar...

- Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika Bulja. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota da gradonačelnik jednog grada tjera romski orkestar na Badnjak, ispričali su za Slobodnu Dalmaciju svjedoci situacije koja se odigrala na Badnjak u centru Sinja...

- Oni nisu imali nikakve dozvole. Nisam nikoga potjerao samo sam rekao da je danas takav dan. Oni niti imaju dozvolu to radit. Ispred crkvenih vrata Đurđevdan danas... Ja nemam protiv nikoga ništa, ali to nije vrijeme danas. I to na javnoj površini bez dozvole, nikoga nisu pitali. Marko Perković nije dobio dozvolu da pjeva u Zagrebu, a ovi nisu ni pitali. Smatram da nije vrijeme, kao gradonačelnik smatram da nije red da to rade na taj način - kaže nam Bulj.

A novinari Slobodne za Božić su na splitskoj rivi zatekli ekipu iz romskog orkestra...

Za izjave nisu bili pretjerao raspoloženi. Poručuju da su došli zaraditi 'bakšiš', a ne postati rekvizit domaćih političkih i medijskih obračuna. Ali tvrde da Bulj laže...

- Nismo pjevali "Đurđevdan", gradonačelnik laže - poručuju iz romskog orkestra...

Bulj pak kaže kako ima svjedoke da su pjevali 'Đurđevdan' ispred crkve dok se dijelio bakalar...