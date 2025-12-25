Obavijesti

NASTAVAK DRAME

Romski orkestar: Nismo pjevali Đurđevdan! Miro Bulj laže... Bulj: 'Imam svjedoke da jesu'

Romski orkestar: Nismo pjevali Đurđevdan! Miro Bulj laže... Bulj: 'Imam svjedoke da jesu'
Zagreb: Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Oni nisu imali nikakve dozvole. Nisam nikoga potjerao samo sam rekao da je danas takav dan. Oni niti imaju dozvolu to radit, kazao nam je Miro Bulj za Badnjak...

 Kod crkvenih vrata su udarali što nije primjereno danas na Badnjak, pa sam ih ja zamolio da ne rade to na javnoj površini ispred crkve na Badnjak. Kasnije su išli dalje, ja mislim da je danas vrijeme Badnjaka i Božića i da bi to trebalo biti primjerenije. Oni nemaju nikakvu dozvolu. Nemam ja protiv nikoga ništa, ali ne mogu doći na crkvena vrata u Sinju za vrijeme Badnjaka. Imamo i mi svoje običaje, kazao je na Badnjak za 24sata sinjski gradonačelnik Miro Bulj kad smo ga upitali da komentira tvrdnje kako je iz centra Sinja otjerao romski orkestar...

- Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika Bulja. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota da gradonačelnik jednog grada tjera romski orkestar na Badnjak, ispričali su za Slobodnu Dalmaciju svjedoci situacije koja se odigrala na Badnjak u centru Sinja...

- Oni nisu imali nikakve dozvole. Nisam nikoga potjerao samo sam rekao da je danas takav dan. Oni niti imaju dozvolu to radit. Ispred crkvenih vrata Đurđevdan danas... Ja nemam protiv nikoga ništa, ali to nije vrijeme danas. I to na javnoj površini bez dozvole, nikoga nisu pitali. Marko Perković nije dobio dozvolu da pjeva u Zagrebu, a ovi nisu ni pitali. Smatram da nije vrijeme, kao gradonačelnik smatram da nije red da to rade na taj način - kaže nam Bulj.

A novinari Slobodne za Božić su na splitskoj rivi zatekli ekipu iz romskog orkestra...

Za izjave nisu bili pretjerao raspoloženi. Poručuju da su došli zaraditi 'bakšiš', a ne postati rekvizit domaćih političkih i medijskih obračuna. Ali tvrde da Bulj laže...

- Nismo pjevali "Đurđevdan", gradonačelnik laže - poručuju iz romskog orkestra...

Bulj pak kaže kako ima svjedoke da su pjevali 'Đurđevdan' ispred crkve dok se dijelio bakalar...

Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...
BOŽIĆ U PRUGASTOM

Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...

Blagdani ne zaobilaze ni kaznionice ni zatvore. Neki su dobili više vremena s djecom, većina ih je izrađivala ukrase i ukrašavala jelke i prostor u kojem žive, a svi će na Badnjak dobiti za ručak ribu
FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina
BOŽIĆ U KATEDRALI

FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina

Polnoćka u Zagrebu ovog se Badnjaka opet slavila u Katedrali. Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služio zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.
FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'
NAKON RAZILASKA

FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'

Ulice u samom centru Zagreba pune su smeća, razbijenih boca i stakla nakon što su stotine ljudi pjevale, pile i feštale za Badnjak. Veselilo se od prijepodneva, kiša je pljuštala, ali nije ih rastjerala ljude koji su se veselili i pjevali u glas. Na Cvjetnom trgu, špici Zagreba, ugostitelji su postavili cerade i tende, kako stolovi i gosti ne bi pokisnuli. Navečer su se svi razišli, a nakon slavlja, na ulici je ostalo i dosta smeća.

