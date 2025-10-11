FOTO Posljednji ispraćaj trojice planinara koji su umrli u lavini

Roko i Andrija Kovačev, braća koja su tragično stradala u lavini tijekom planinarenja u Sloveniji pokopana su u subotu na mjesnom groblju Svih svetih Boruće. Posljednji ispraćaj bio je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kaštel Lukšiću.

Ispratili su ih članovi obitelji, prijatelji, poznanici i mnogi drugi. U Kaštelima je danas proglašen Dan žalosti, piše Slobodna Dalmacija.

Kaštela se opraštaju od planinara poginulih u lavini u Alpama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na groblju Lovrinac obitelj i prijatelji oprostili su se i od Marija Boke iz Sv. Kaja kod Solina, koji je poginuo u lavini s braćom Kovačev.

Trojica planinara poginula su prošlog vikenda u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. Četvero planinara koji su bili zajedno s njima su preživjeli.