ROKO, ANDRIJA I MARIJO

FOTO Posljednji ispraćaj trojice planinara koji su umrli u lavini

FOTO Posljednji ispraćaj trojice planinara koji su umrli u lavini
Kaštela se opraštaju od planinara poginulih u lavini u Alpama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Trojica planinara poginula su prošlog vikenda u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. Četvero planinara koji su bili zajedno s njima su preživjeli

Roko i Andrija Kovačev, braća koja su tragično stradala u lavini tijekom planinarenja u Sloveniji pokopana su u subotu na mjesnom groblju Svih svetih Boruće. Posljednji ispraćaj bio je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kaštel Lukšiću.

Ispratili su ih članovi obitelji, prijatelji, poznanici i mnogi drugi. U Kaštelima je danas proglašen Dan žalosti, piše Slobodna Dalmacija.

Kaštela se opraštaju od planinara poginulih u lavini u Alpama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na groblju Lovrinac obitelj i prijatelji oprostili su se i od Marija Boke iz Sv. Kaja kod Solina, koji je poginuo u lavini s braćom Kovačev.

SLOVENSKA POLICIJA ZA 24SATA Potresne ispovijesti preživjelih: Vidjeli su lavinu, bacili se na tlo pa kopali da spase prijatelje...
Potresne ispovijesti preživjelih: Vidjeli su lavinu, bacili se na tlo pa kopali da spase prijatelje...

Trojica planinara poginula su prošlog vikenda u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. Četvero planinara koji su bili zajedno s njima su preživjeli.

Kaštela se opraštaju od planinara poginulih u lavini u Alpama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
