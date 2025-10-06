Potresne ispovijesti preživjelih: Vidjeli su lavinu, bacili se na tlo pa kopali da spase prijatelje...

Svi su legli na tlo, jer je nakon prve lavine uslijedila i druga lavina. Lavina je odnijela troje planinara iz njihove grupe. Ostali su odmah počeli tražiti spomenutu trojicu, tražili su ih i kopali pod snijegom, ali ih nisu mogli pronaći. Snijeg je padao tijekom cijelog spusta od Vodnikovog doma prema Pokljuki, otkrila je slovenska policija za 24sata nakon tragedije u Julijanskim Alpama u kojoj je troje Hrvata izgubilo život.

Tijela stradalih su prevezena u Ljubljanu.

- Tijela su u Zavodu za sudsku medicinu u Ljubljani, gdje će se utvrditi uzrok smrti - rekli su nam iz policije.

Podsjetimo, dvojicu braće iz Kaštela i još jednog Hrvata u nedjelju oko 10 sati zatrpala je lavina ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. Tijekom nedjeljnog popodneva nađeno je tijelo jednog Hrvata, dok su tijela dvojice braće pronašli danas.

- Rođaci su cijelo vrijeme bili u kontaktu s policijom, koja im je s terena pružila relevantne informacije - kažu iz policije.

Ekspediciju je vodio najiskusniji

Oni su također obavili razgovore s preživjelim planinarima. Podsjetimo, u skupini je bilo sedam planinara, a troje ih je stradalo.

Policija je u razgovorima otkrila da su na put krenuli bez prethodnih priprema, a ekspediciju je navodno vodio najiskusniji od njih. Turu su dogovorili telefonom i osobno, prije otprilike mjesec ili dva. Planinari su vozila parkirali ispred vojarne u Pokljuki.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

- Svi su završili planinarski tečaj, gdje su naučili pravila planinarenja (oprema, ferrate, vremenski uvjeti, zaštita, sigurnost). Neformalni voditelj dao im je upute. Upozorio ih je na sigurnost, da se drže zajedno, da sa sobom imaju svu opremu (imali su i dereze) i pojedinačno je provjerio svu opremu - govore nam iz policije.

Dodaju i kako su im planinari rekli da su na put krenuli dobrovoljno, hodajući jedan iza drugog na udaljenosti od 1 do 3 metra.

Prije polaska, provjerili su i vremensku prognozu na dvije web stranice, koje su pokazivale dvije različite prognoze. I drugi planinari iz doma krenuli su prema Pokljuki u nedjelju. Osoba koja je bila posljednja u koloni prva je primijetila lavinu s lijeve strane i također glasno upozorila da lavina dolazi.

Iz policije zaključuju da nastavljaju prikupljati informacije, a o svemu će obavijestiti i nadležnog državnog odvjetnika.

'Zahtjevan i logistički kompleksan pothvat'

Inače, potraga za nestalim planinarima je trajala dva dana. Prvi dan u akciji je sudjelovalo preko 70 spasilaca, a drugog dana oko 50.

- To je vrlo zahtjevan i kompleksan logistički pothvat koji je, kad je pao mrak, postao veoma opasan. Jučer smo morali privremeno prekinuti akciju i danas ponovo početi s pretragom - objasnio je Klemen Belhar, potpredsjednik Gorske spasilačke službe Slovenije za HRT.

U popodnevnim satima jučer vrijeme je postalo bolje, a u potragu se uključio i helikopter, što je olakšalo i ubrzalo akciju, naveo je.

Foto: GRZ Slovenije

- Pronađen je jedan od planinara, a danas su pronađena i ostala dva. Takva akcija je veoma kompleksna, zahtjevna i dugo traje. Teren nije bio jednostavan i morali smo biti vrlo pažljivi. Na kraju je to tragičan slučaj, ali kao akcija, mislim da je bila dosta uspješna, rekao je Belhar.

Stipe Božić, alpinist i član HGSS-a pojasnio je koliko vremena planinar ima za preživljavanje kada ga pomete lavina.

- Nema puno vremena, nažalost. Bila je situacija kada se moglo, u našem iskustvu, nekako iskopati ili polu-iskopati samog sebe, pa onda druge. Ali ako je veća naslaga snijega, kao što je u ovom slučaju bilo, to je nemoguće jer dolazi najprije do politrauma, pa onda do gušenja. Jedini način je zapravo zaobići te opasnosti - rekao je Božić.

O tragičnoj smrti oglasili su se i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević te župan Blaženko Boban.

- Ova tragedija duboko je potresla naš grad i cijelu zajednicu. U trenucima nezamislive boli i gubitka, upućujem najiskreniju sućut obitelji, rodbini i prijateljima poginulih - poručio je Ninčević.

- Teško je naći riječi utjehe njihovim najbližima. Kao vjernici možemo iskazati bliskost ožalošćenima i uputiti Bogu molitvu da preminuli u Njemu, Ocu milosrdnom, nađu vječni mir - napisao je Boban.