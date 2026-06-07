FOTO Povratak s produženog vikenda: Stvaraju se kolone na A1 prema Zagrebu i Sloveniji

Prošli smo bez problema Učku i Bosiljevo, a sada smo zapeli u koloni kod tunela Sv. Marko na A1 prije Karlovca. Idemo mic po mic, gužva je, kaže nam čitatelj koji se u nedjelju navečer vraćao prema Zagrebu nakon produženog vikenda.

Foto: Čitatelj 24sata

Pojačan je promet na većini važnijih cesta prema unutrašnjosti zemlje, osobito na autocestama A1 i A6, dok su gužve zabilježene i na autocestama A2 i A3 prema Sloveniji, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

Na autocesti A1 između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje zbog vrlo gustog prometa. Na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja.

Na ulazu u Zagreb na naplatnoj postaji Lučko nema gužve u prometu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na A2 Zagreb - Macelj, u zoni radova kod čvora Sveti Križ Začretje u smjeru Maclja, stvorila se kolona duga oko tri kilometra, a promet se povremeno zaustavlja.

Gužve su i na Istarskom ipsilonu, gdje se usporeno vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom.

Foto: HAK

Na Ličkoj magistrali (DC1) promet je usporen zbog radova kod Udbine i Korenice, dok se na DC425 između tunela Zmijarevići i Petrovac zbog vozila u kvaru vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju siguran razmak između vozila.