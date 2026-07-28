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FOTO RIJETKE FOTKE Evo kako je bilo u Međugorju 1991. godine!

Međugorje je danas jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta na svijetu, a njegov razvoj započeo je nakon navodnih ukazanja Djevice Marije 1981. godine. Donosimo arhivske fotografije iz siječnja 1991. koje prikazuju kako je ovo hercegovačko mjesto izgledalo prije više od tri desetljeća, u vrijeme kada je već privlačilo brojne hodočasnike iz cijelog svijeta.
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Međugorje: Vidjelica Marija Pavlović Lunetti u molitvi na 10. godišnjicu ukazanja, 25.6.1991.
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
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Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
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