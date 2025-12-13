'ZATVORITE PROZORE' FOTO Požar i detonacije u Zaboku: Ovako je gorio CIAK

Vatrogasci su dobili dojavu o požaru u tvornici CIAK u Zaboku u 23.04 sati. Stanje izgleda vrlo ozbiljno, a tijekom gašenja čule su se i detonacije. - Uzrok požara zasad nije poznat. O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka - rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek. - Za sada nema informacija da postoji neka velika opasnost. Ipak, iz predostrožnosti, preporučujemo svima koji žive u krugu 5 kilometara, dakle, na području Zaboka, Velikog Trgovišća i Oroslavja, da zatvore prozore i spuste rolete jer se širi gusti dim - rekao je predsjednik Vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber za Zagorje.com.