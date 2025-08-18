Cijelu noć i jutros puše vjetar koji rasplamsava vatru u borovoj šumi i otežava posao gasiteljima, rekli su vatrogasci
NEPRISTUPAČAN TEREN
FOTO Požar na Braču: Vjetar rasplamsao vatru, na terenu 46 vatrogasaca i kanader
Na području Novih Sela na Braču noćas oko ponoći izbio je požar čije gašenje otežava vjetar, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split napominjući kako kuće nisu ugrožene, a u gašenje se uključio i kanader.
Na terenu je 46 vatrogasca s 15 vozila. "Radi se o nepristupačnom terenu te se u gašenje požara jutros rano uključio i jedan kanader," rekli su Hini u vatrogasnom centru
Cijelu noć i jutros puše vjetar koji rasplamsava vatru u borovoj šumi i otežava posao gasiteljima, rekli su vatrogasci.
