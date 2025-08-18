Obavijesti

NEPRISTUPAČAN TEREN

FOTO Požar na Braču: Vjetar rasplamsao vatru, na terenu 46 vatrogasaca i kanader

HINA
Foto: Facebook

Cijelu noć i jutros puše vjetar koji rasplamsava vatru u borovoj šumi i otežava posao gasiteljima, rekli su vatrogasci

Na području Novih Sela na Braču noćas oko ponoći izbio je požar čije gašenje otežava vjetar, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split napominjući kako kuće nisu ugrožene, a u gašenje se uključio i kanader.

Na terenu je 46 vatrogasca s 15 vozila. "Radi se o nepristupačnom terenu te se u gašenje požara jutros rano uključio i jedan kanader," rekli su Hini u vatrogasnom centru

Cijelu noć i jutros puše vjetar koji rasplamsava vatru u borovoj šumi i otežava posao gasiteljima, rekli su vatrogasci.

