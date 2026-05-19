FOTO TUGA, SUZE I BOL Šibenik prosvjeduje zbog ubojstva Luke (19): Održali 19 minuta šutnje...

U srijedu u 19 sati prosvjed je najavljen i u Drnišu. "Drniš ne pamti ovakvu tugu. Grad je zavijen u bol, nevjericu i osjećaj duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život i otvorila pitanje koje danas odzvanja među svim građanima – kako je moguće da je sustav ponovno zakazao. Potreseni, slomljeni i ogorčeni građani Drniša organiziraju mirno okupljanje i prosvjed koji će se održati u srijedu, 20. svibnja 2026. godine u 19 sati na Poljani. Iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka, niti bilo kakva udruga. Neće biti govora i obraćanja. Iza njega stoje ljudi. Građani. Roditelji. Prijatelji. Susjedi. Grad koji tuguje. Okupljene će u molitvi za Luku, njegovu obitelj i cijeli Drniš ujediniti župnik i dekan fra Lukica Vojković. Okupljanje je poziv svima koji žele odati posljednju počast Luki, mladiću čiji je život prerano i nasilno ugašen, ali i svima koji žele jasno i glasno poručiti da društvo više ne smije zatvarati oči pred opasnošću", stoji u priopćenju organizatora prosvjeda... | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL