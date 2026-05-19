FOTO TUGA, SUZE I BOL Šibenik prosvjeduje zbog ubojstva Luke (19): Održali 19 minuta šutnje...

U Šibeniku je u utorak održan tihi prosvjed "19 minuta šutnje za Luku". Okupilo se na stotine ljudi, svih uzrasta, većinom bilo mladih, u šoku su zbog ubojstva maturanta Luke...
Suze, tuga, nevjerica... Hrvatska je zavijena u crno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Mladić, koji je trebao ovog petka slaviti na maturalnoj, ubijen je dok je radio svoj posao, zarađivao za džeparac... Otišao je dostaviti pizzu Kristijanu Aleksiću koji ga je upucao i onda pobjegao. Uhićen je nakon gotovo 30 sati u bijegu.
Prosvjed je održan ispred suda u Šibeniku. Okupljeni traže odgovornost institucija izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Bijesni su jer je čovjek koji je ranio ubio, koji je osuđen i zbog napada u zatvoru, kojem je 2023. godine otkriveno oružje... Slobodno šetao gradom.
U srijedu u 19 sati prosvjed je najavljen i u Drnišu. "Drniš ne pamti ovakvu tugu. Grad je zavijen u bol, nevjericu i osjećaj duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život i otvorila pitanje koje danas odzvanja među svim građanima – kako je moguće da je sustav ponovno zakazao. Potreseni, slomljeni i ogorčeni građani Drniša organiziraju mirno okupljanje i prosvjed koji će se održati u srijedu, 20. svibnja 2026. godine u 19 sati na Poljani. Iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka, niti bilo kakva udruga. Neće biti govora i obraćanja. Iza njega stoje ljudi. Građani. Roditelji. Prijatelji. Susjedi. Grad koji tuguje. Okupljene će u molitvi za Luku, njegovu obitelj i cijeli Drniš ujediniti župnik i dekan fra Lukica Vojković. Okupljanje je poziv svima koji žele odati posljednju počast Luki, mladiću čiji je život prerano i nasilno ugašen, ali i svima koji žele jasno i glasno poručiti da društvo više ne smije zatvarati oči pred opasnošću", stoji u priopćenju organizatora prosvjeda...
