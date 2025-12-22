NEVJEROJATNO Ovo je parking šoping centra u Koprivnici!
Građani obilaze trgovine u potrazi za posljednjim sastojcima za kolače, pečenja i božićne ručkove, dok se u isto vrijeme lovi idealan poklon u zadnji trenutak. Pravi kaos je pred šoping centrom u Koprivnici
Nepuna su tri dana do Božića, a blagdanski ritam u Koprivnici već je u punom jeku. Trgovine su prepune od ranog jutra, kolica se pune namirnicama za blagdanski stol, ali i poklonima koji će uskoro završiti pod borom. | Foto: Ivan Brkić/ePodravina