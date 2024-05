Ples munja nad Hrvatskom: U jednom danu bilo ih je 36 tisuća

Grmjelo je danas diljem Hrvatske, a grom je zapalio kuću u Karlovcu, jedan je vatrogasac teško ozlijeđen u eksploziji.

Stranica Neverin objavila je fotografiju na kojoj se vidi gdje je sve danas grmjelo.

- Ukupno 36.000+ munja u 24 sata na prikazanoj karti - napisali su u opis fotografije.

Za osječku regiju je i za srijedu izdano upozorenje od grmljavinskog nevremena.

- Ponajprije u zapadnoj Slavoniji izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Moguća tuča. Vjerojatnost grmljavine > 50 % - napisali su iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U srijedu u prvom dijelu dana promjenljiva naoblaka, lokalno i kiša. Zatim sunčanije, no uz jači razvoj oblaka pljuskovi s grmljavinom najizgledniji su u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni, do sredine dana na sjevernom dijelu bura, podno Velebita ponegdje i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna između 20 i 25 °C.

Rijeka: Munje na nebu iznad grada | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL