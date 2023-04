FOTO Prekrasan pogled na most Ston uoči svečanog otvorenja

Četiri godine, osam mjeseci i 20 dana prošlo je od početka projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom i nakon 1720 dana izgradnje, u srijedu će u promet biti pušten i posljednji dio - čvor Prapratno do čvora Doli.

Dionica Stonske obilaznice projektirana je kako bi se izbjegle gužve na lokalnim cestama. Puštanjem u promet zaokružit će se cijeli projekt cestovne povezanosti južne Dalmacije u sklopu kojeg je prošle godine pušten u promet Pelješki most.

Stonska obilaznica danas će biti svečano otvorena uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića i nekoliko ministara. Na mostu Ston u 14 sati bit će kratka prezentacija projekta, a u 14.30 je svečanost otvorenja obilaznice u Centru za kontrolu i upravljanje prometom Zaradeže.

Dionica je po kilometraži iznimno kratka, no bila je teška za izgradnju - trebalo je prokopati dva velika tunela, a između njih napraviti most. Na trasi se nalaze tuneli Polakovica (1265 m) i Supava (1320 m) te most Ston (485 m).

Osim ministra Butkovića, na svečanosti će biti i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek

