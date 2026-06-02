FOTO Prepoznajete ga? Splitska policija traga za muškarcem koji je pokrao 85-godišnjakinju

Splitska policija objavila je fotografije muškarca starije životne dobi koji vjerojatno ima saznanja o teškoj krađi. Intenzivno tragaju za počiniteljem koji je 12. svibnja 2025. godine oko 10.10 sati upao u stambenu zgradu na adresi Doverska 21 gdje je na drzak način opljačkao 85-godišnju ženu te joj iz novčanika ukrao novac.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska sumnja da muškarac s fotografije ima važne informacije o okolnostima ovog kaznenog djela.

- Pozivamo građane koji imaju korisne informacije o osobi sa fotografije ili o okolnostima ovog događaja da nazovu policiju na broj 192 ili da informacije dostave putem elektroničke pošte na adresu: splitsko-dalmatinska@policija.hr - priopćili su iz policije.