FOTO Prepoznajete li muškarca s fotografije? Crtao je grafite po NP Paklenica, traži ga policija!

Zadarska policija traga za muškarcem kojeg dovodi u vezu s oštećenjem imovine u Nacionalnom parku Paklenica te moli građane za pomoć u njegovu identificiranju. Kriminalističko istraživanje provodi se zbog sumnje u kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, počinjeno tijekom travnja 2026. godine na štetu Nacionalnog parka Paklenica.

Kako neslužbeno doznaje 24sata, nepoznati muškarac išarao je desetak grafita u NP Paklenica, i to na lokacijama na Zorinom i Vidakovom kuku. Policija je objavila fotografiju osobe za koju sumnja da ima saznanja o događaju.

Foto: PU zadarska

Građani koji prepoznaju muškarca ili raspolažu korisnim informacijama mogu se javiti policiji pozivom na broj 192, dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese zadarska@policija.hr. Informacije je moguće dostaviti i anonimno.