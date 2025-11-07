Na fotografiji je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o krađi na području Karlovca
SUMNJA U POČINJENJE KRAĐE
FOTO Prepoznajete li muškarca s fotografije? Traži ga policija!
Čitanje članka: < 1 min
Policija zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Krađa na području Karlovca traga za nepoznatim muškarcem.
Kako navode iz PU karlovačke, na fotografiji je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.
Građane pozivaju da, ukoliko imaju korisne informacije o muškarcu s fotografije, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese karlovacka@policija.hr .
