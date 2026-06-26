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FOTO Prepoznajete li muškarca? Zagrebačka policija traži ga zbog teškog kaznenog djela!

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO Prepoznajete li muškarca? Zagrebačka policija traži ga zbog teškog kaznenog djela!
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Foto: PU zagrebačka

Riječ je o muškarcu starom između 40 i 50 godina, srednje tjelesne građe, visokom oko 175 centimetara, ćelavom, koji je u vrijeme događaja bio odjeven u crnu majicu kratkih rukava i crne hlače

Zagrebačka policija objavila je fotografije muškarca za kojeg pretpostavlja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu protiv spolne slobode počinjenom krajem svibnja na području Donje Dubrave te pozvala građane da pomognu u njegovu pronalasku.

Foto: PU zagrebačka

Kazneno djelo dogodilo se u subotu, 23. svibnja 2026. godine, nakon ponoći, na području Donje Dubrave.

Prema opisu policije, riječ je o muškarcu starom između 40 i 50 godina, srednje tjelesne građe, visokom oko 175 centimetara, ćelavom, koji je u vrijeme događaja bio odjeven u crnu majicu kratkih rukava i crne hlače.

Foto: PU zagrebačka

Policija ističe da se radi o osobi za koju se pretpostavlja da ima korisna saznanja o okolnostima kaznenog djela.

Građane koji prepoznaju muškarca ili imaju bilo kakve informacije o njemu pozivaju da se jave policiji na broj 192 ili informacije dostave putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.

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Komentari 12
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