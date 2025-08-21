Obavijesti

News

Komentari 1
SNIMKE S NADZORNE KAMERE

FOTO Prepoznajete li muškarce s fotografije? Policija ih traži zbog pljački više sportskih kladionica

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Prepoznajete li muškarce s fotografije? Policija ih traži zbog pljački više sportskih kladionica
4
Foto: PU krapinsko-zagorska

Policija moli građane da ukoliko imaju korisne informacije o ljudima s fotografija, o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192, osobnim dolaskom ili putem e-mail adrese: krapinsko-zagorska@policija.hr

Krapinsko-zagorska policija objavila je fotografije ljudi za koje se pretpostavlja da znaju nešto o nekoliko kaznenih djela razbojništva u poslovnicama sportskih kladionica, na području Policijske uprave krapinsko-zagorske ali i Policijske uprave zagrebačke. 
 

Foto: PU krapinsko-zagorska

Kako su naveli u priopćenju, prvi muškarac je visok oko 170-175 cm, jače je tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, narančaste kratke hlače i sandale.

Drugi muškarac visok je oko 180-185 cm, jače je tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u plavu Adidas majicu kratkih rukava, sive kratke hlače i crne tenisice.

Foto: PU krapinsko-zagorska

Treći muškarac je visok oko 170-175 cm, srednje je tjelesne građe, tamne kraće kose, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, tamnije kratke hlače i bijele tenisice.

Foto: PU krapinsko-zagorska

Policija moli građane da ukoliko imaju korisne informacije o ljudima s fotografija, o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192, osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: krapinsko-zagorska@policija.hr .

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.
FOTO Stiže nam 'grmljavinska bomba': 5000 udara munja kod Istre, očekuje se obilna kiša
PRIPAZITE

FOTO Stiže nam 'grmljavinska bomba': 5000 udara munja kod Istre, očekuje se obilna kiša

Postupno naoblačenje već stiže za zapada, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025