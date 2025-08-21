FOTO Prepoznajete li muškarce s fotografije? Policija ih traži zbog pljački više sportskih kladionica

Krapinsko-zagorska policija objavila je fotografije ljudi za koje se pretpostavlja da znaju nešto o nekoliko kaznenih djela razbojništva u poslovnicama sportskih kladionica, na području Policijske uprave krapinsko-zagorske ali i Policijske uprave zagrebačke.



Foto: PU krapinsko-zagorska

Kako su naveli u priopćenju, prvi muškarac je visok oko 170-175 cm, jače je tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, narančaste kratke hlače i sandale.

Drugi muškarac visok je oko 180-185 cm, jače je tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u plavu Adidas majicu kratkih rukava, sive kratke hlače i crne tenisice.

Foto: PU krapinsko-zagorska

Treći muškarac je visok oko 170-175 cm, srednje je tjelesne građe, tamne kraće kose, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, tamnije kratke hlače i bijele tenisice.

Foto: PU krapinsko-zagorska

Policija moli građane da ukoliko imaju korisne informacije o ljudima s fotografija, o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192, osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: krapinsko-zagorska@policija.hr .