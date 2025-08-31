FOTO Prepoznajete li ovu ženu? Policija traži pomoć, u Crikvenici ukradeni parfemi vrijedni 600 €

Crikvenička policija provodi kriminalističko istraživanje zbog krađe počinjene 20. ožujka ove godine u jednoj trgovini na adresi Braće Brozičević 10 u Crikvenici.

Prema dosadašnjim saznanjima, iz trgovine sa sjedištem na zagrebačkom području otuđeni su parfemi ukupne vrijednosti oko 587 eura.

Foto: PU primorsko - goranska

Policija je objavila fotografije osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže informacijama o ovom kaznenom djelu te poziva građane da, ukoliko imaju bilo kakva saznanja o njoj, obavijeste policiju.

Informacije se mogu dostaviti pozivom na broj 192 ili na broj 051 439 010, kao i putem e-mail adresa pp.crikvenica@mup.hr i primorsko-goranska@policija.hr. Građani podatke mogu dostaviti i anonimno.