Obavijesti

News

Komentari 5
KRAĐA IZ OŽUJKA

FOTO Prepoznajete li ovu ženu? Policija traži pomoć, u Crikvenici ukradeni parfemi vrijedni 600 €

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Prepoznajete li ovu ženu? Policija traži pomoć, u Crikvenici ukradeni parfemi vrijedni 600 €
3
Foto: PU primorsko - goranska

Policija je objavila fotografije osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže informacijama o ovom kaznenom djelu...

Crikvenička policija provodi kriminalističko istraživanje zbog krađe počinjene 20. ožujka ove godine u jednoj trgovini na adresi Braće Brozičević 10 u Crikvenici.

Prema dosadašnjim saznanjima, iz trgovine sa sjedištem na zagrebačkom području otuđeni su parfemi ukupne vrijednosti oko 587 eura.

Foto: PU primorsko - goranska

Policija je objavila fotografije osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže informacijama o ovom kaznenom djelu te poziva građane da, ukoliko imaju bilo kakva saznanja o njoj, obavijeste policiju.

NUDIO JOJ DROGU Iračanin mamio maloljetnicu u Zagrebu, troje maloljetnika ga pretuklo. Dobili kaznene prijave
Iračanin mamio maloljetnicu u Zagrebu, troje maloljetnika ga pretuklo. Dobili kaznene prijave

Informacije se mogu dostaviti pozivom na broj 192 ili na broj 051 439 010, kao i putem e-mail adresa pp.crikvenica@mup.hr  i primorsko-goranska@policija.hr. Građani podatke mogu dostaviti i anonimno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'
OPLJAČKAO GOSTE

Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, javili su iz zagrebačke policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025