Iračanin mamio maloljetnicu u Zagrebu, troje maloljetnika ga pretuklo. Dobili kaznene prijave

Zagrebački policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim državljaninom Iraka (stranac na privremenom boravku u RH), zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela - omogućavanje trošenja droga i mamljenje djece za zadovoljavanje spolnih potreba na štetu maloljetnice.

Također, troje maloljetnika sumnjiče za pokušaj iznude i sudjelovanje u tučnjavi na štetu 29-godišnjeg Iračanina.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičenog 29-godišnjaka i maloljetnike u zakonskom su roku predali pritvorskom nadzorniku te podnijeli kaznene prijave nadležnim državnim odvjetništvima.

- S obzirom na to da se radi o postupanju u području zaštite prava i interesa i djece, nismo u mogućnosti objavljivati više informacija o kriminalističkom istraživanju - priopćila je zagrebačka policija.

Kako smo neslužbeno doznali, Iračanin je maloljetnici nudio marihuanu. Slao joj je poruke i nagovarao da se nađu. Nakon što su dogovorili susret, nije došla sama. Iračanin je nakon susreta završio u bolnici.

Iz zagrebačke policije ističu da su za poduzimanje izvidnih radnji kod sumnje u počinjenje kaznenih djela ovlaštena isključivo tijela predkaznenog i kaznenog progona, a to su policija, državno odvjetništvo i sudovi, a nikako građani, organizacije i slično.

- Naime, policija postupa povodom svake zatražene intervencije, a kada se radi o zaštiti djece policijski službenici postupaju posebno obazrivo te se u takvim slučajevima poduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem zaštite žrtava i procesuiranja počinitelja odnosno žurno se intervenira i poduzimaju sve mjere u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku s ciljem zaštite dobrobiti maloljetnih osoba. Koristimo priliku i savjetujemo djecu, mlade, roditelje i stručnjake koji rade s djecom da za više informacija o samozaštitom ponašanju posjete Red Button, gdje mogu i anonimno prijaviti svoja saznanja o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece, ali i svim drugim oblicima nasilja ili povrede prava djece - poručili su.



