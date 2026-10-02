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VILENJACI VS. VUKODLACI

FOTO Presušilo Modro jezero: 'Uskoro će biti nogometni teren'

Nakon dugotrajnog razdoblja bez kiše, Modro jezero u Imotskom presušilo je, a njegovo bi dno uskoro moglo postati nogometni teren. Imoćani se nadaju da će se, potraje li suša, za desetak dana stvoriti uvjeti za tradicionalnu utakmicu između vječnih rivala Vilenjaka i Vukodlaka...
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Imotski: Presušilo Modro jezero
Nakon dugotrajnog razdoblja bez kiše, Modro jezero u Imotskom presušilo je, a njegovo bi dno uskoro moglo postati nogometni teren. Imoćani se nadaju da će se, potraje li suša, za desetak dana stvoriti uvjeti za tradicionalnu utakmicu između vječnih rivala Vilenjaka i Vukodlaka. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Nakon dugotrajnog razdoblja bez kiše, Modro jezero u Imotskom presušilo je, a njegovo bi dno uskoro moglo postati nogometni teren. Imoćani se nadaju da će se, potraje li suša, za desetak dana stvoriti uvjeti za tradicionalnu utakmicu između vječnih rivala Vilenjaka i Vukodlaka. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 0

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