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SUMNJA SE NA MITO I PRANJE NOVCA

FOTO Pretres doma uhićenog direktora Šegote! Istražitelji sve pregledavaju: Ovo su prizori...

Kako doznaju 24sata, uhićenog direktora HOO-a Šegotu se tereti da je prao novac i primao mito kako bi utjecao na odluke o raspodjeli novca na način da Hrvatski skijaški savez dobije više nego što je planirano. Time je Vedran Pavlek, navodno, zapravo plaćao reket. Šegotina supruga se tereti za pranje novca, odnosno mita, kojeg je Šegota dobio u gotovini preko Raosa.
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Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a
U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. S njim je uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. S njim je uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 1

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