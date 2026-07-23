FOTO Pretres doma uhićenog direktora Šegote! Istražitelji sve pregledavaju: Ovo su prizori...

Kako doznaju 24sata, uhićenog direktora HOO-a Šegotu se tereti da je prao novac i primao mito kako bi utjecao na odluke o raspodjeli novca na način da Hrvatski skijaški savez dobije više nego što je planirano. Time je Vedran Pavlek, navodno, zapravo plaćao reket. Šegotina supruga se tereti za pranje novca, odnosno mita, kojeg je Šegota dobio u gotovini preko Raosa.
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U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. S njim je uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. S njim je uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca.
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. S njim je uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kako doznaju 24sata, uhićenog direktora HOO-a Šegotu se tereti da je prao novac i primao mito kako bi utjecao na odluke o raspodjeli novca na način da Hrvatski skijaški savez dobije više nego što je planirano. Time je Vedran Pavlek, navodno, zapravo plaćao reket. Šegotina supruga se tereti za pranje novca, odnosno mita, kojeg je Šegota dobio u gotovini preko Raosa.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Neslužbeno saznajemo da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir Raos izravno teretio upravo Damira Šegotu i opisao kako mu je davao novac. Damir Raos je bio glavni operativac Vedrana Pavleka, s njim je potpisivao lažne fakture pomoću kojih je kroz 11 godina izvučeno 30 milijuna eura.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Šegota je bivši hokejaš i predsjednik Zagrebačkog saveza hokeja na ledu. Od upućenih iz tog saveza smo doznali da im je nedavno rekao da su sve optužbe protiv njega neutemeljene, ali da misli podnijeti ostavku kako ne bi štetio savezu. Kako su jutrošnja uhićenja pokazala, optužbe ipak nisu neutemeljene, a Šegota nije dosad ni podnio ostavku na svoje funkcije
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Neslužbeno doznajemo da je ukupna cifra koju je Šegota navodno primio od Pavleka oko 160 tisuća eura. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, istražitelji sumnjaju da je Pavlek, osim mita, jednom članu Šegotine obitelji plaćao stipendiju za studiranje. Novcem od mita, sumnjaju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su investicijsko zlato
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kako 24sata neslužbeno doznaje, Šegota je Hrvatskom skijaškom savezu navodno odobrio pokriće troškova u iznosu od oko 800 tisuća eura koji su zapravo bili neopravdani
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto 24sata