FOTO Prevrnuo se kamion na A3 i napravio kaos, kolona od 3 km

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 kod Rugvice promet je bio prekinut u oba smjera oko 18 sati u ponedjeljak. Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, u nesreći su sudjelovali kamion i kombi, a informacije o ozlijeđenima i šteti još nisu poznate.
- Kamion se prevrnuo na A3, prema Slavonskom Brodu vozimo jako sporo, otežan je promet za sada. Kamion se prevrnuo preko cijele jedne strane - kaže nam čitatelj.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
- Kamion se prevrnuo na A3, prema Slavonskom Brodu vozimo jako sporo, otežan je promet za sada. Kamion se prevrnuo preko cijele jedne strane - kaže nam čitatelj. |
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
- Kamion se prevrnuo na A3, prema Slavonskom Brodu vozimo jako sporo, otežan je promet za sada. Kamion se prevrnuo preko cijele jedne strane - kaže nam čitatelj.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Rugvica i Ivanić Grad u smjeru Lipovca vozi se zaustavnim trakom u koloni od oko 3 km, a u smjeru Zagreba vozi se voznim trakom u koloni od oko 3 km - piše HAK.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
- Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Buzin, na 20+400 km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine - stoji u nastavku HAK-ove obavijesti.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL