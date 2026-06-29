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GUŽVE ZBOG NESREĆE

FOTO Prevrnuo se kamion na A3 i napravio kaos, kolona od 3 km

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 kod Rugvice promet je bio prekinut u oba smjera oko 18 sati u ponedjeljak. Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, u nesreći su sudjelovali kamion i kombi, a informacije o ozlijeđenima i šteti još nisu poznate.
Kamion se prevrnuo na autocesti kod Rugvice, promet prekinut u oba smjera
- Kamion se prevrnuo na A3, prema Slavonskom Brodu vozimo jako sporo, otežan je promet za sada. Kamion se prevrnuo preko cijele jedne strane - kaže nam čitatelj. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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- Kamion se prevrnuo na A3, prema Slavonskom Brodu vozimo jako sporo, otežan je promet za sada. Kamion se prevrnuo preko cijele jedne strane - kaže nam čitatelj. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Komentari 2

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