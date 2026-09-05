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DOŠLO DO INCIDENTA

FOTO 'Pride marš' u Beogradu: Prosvjednici veličali Mladića, policija privela svećenika...

U Beogradu je u subotu održan 'Pride marš' pod sloganom "Ima mjesta za sve nas".Nakon završenog marša u parku Manjež organiziran je glazbeni program za sudionike. Okupila se i manja skupina koja je protestirala protiv marša, uzvikivali su ime ratnog zločinca i monstruma Ratka Mladića... Tijekom parade došlo je do incidenta, priveden je jedan svećenik, javlja N1.
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Šetnja ponosa Beograd 2026. pod sloganom "Ima mesta za sve nas" održana je u Beogradu
Foto F.S.
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Foto: F.S.
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