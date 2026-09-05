DOŠLO DO INCIDENTA
FOTO 'Pride marš' u Beogradu: Prosvjednici veličali Mladića, policija privela svećenika...
U Beogradu je u subotu održan 'Pride marš' pod sloganom "Ima mjesta za sve nas".Nakon završenog marša u parku Manjež organiziran je glazbeni program za sudionike. Okupila se i manja skupina koja je protestirala protiv marša, uzvikivali su ime ratnog zločinca i monstruma Ratka Mladića... Tijekom parade došlo je do incidenta, priveden je jedan svećenik, javlja N1.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu