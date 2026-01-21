Obavijesti

KAOS U ZAGREBU

FOTO Prije 12 godina na Trgu su prosvjedovali protiv EU. Policija ih raznosila, skidali su zastave

Na Trgu bana Josipa Jelačića 21. siječnja 2012. je održan prosvjed protiv ulaska Hrvatske u Europsku Uniju u organizaciji Pokreta za Hrvatsku- NE u EU. Na početku skupa se okupljenima obratio predsjednik udruge Pravednik Natko Kovačević nazvavši vlast komunističkom oligarhijom...
ARHIVA: Zagreb: Na prosvjedu protiv EU policija grubo privela nekolicinu prosvjednika
Rekao je kako su ga policajci legitimirali te mu pokušali onemogućiti dolazak na skup, a na pokušaj legitimacije nekih sudionika skupa požalili su se i građani. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
