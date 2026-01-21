FOTO Prije 12 godina na Trgu su prosvjedovali protiv EU. Policija ih raznosila, skidali su zastave

Na Trgu bana Josipa Jelačića 21. siječnja 2012. je održan prosvjed protiv ulaska Hrvatske u Europsku Uniju u organizaciji Pokreta za Hrvatsku- NE u EU. Na početku skupa se okupljenima obratio predsjednik udruge Pravednik Natko Kovačević nazvavši vlast komunističkom oligarhijom...
Rekao je kako su ga policajci legitimirali te mu pokušali onemogućiti dolazak na skup, a na pokušaj legitimacije nekih sudionika skupa požalili su se i građani.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Dio okupljenih posvađao se s redarima, no većih sukoba nije bilo.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Nakon Kovačevića okupljenima se obratio Dražen Keleminec iz A-HSP-a te pozvao građane da glasuju protiv ulaska Hrvatske u EU. Zatim ih je pozvao da skinu sve zastave EU koje se nalaze u Zagrebu, počevši s onima koje se nalaze na samome Trgu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nakon pokušaja skidanja zastave EU intervenirala je policija koja je privela nekoliko prosvjednika. Među privedenima su bili Ivan Pernar, Natko Kovačević, Marko Francišković i Dražen Keleminec.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Zagrebačka policija potvrdila je da su do 19 sati pušteni svi privedeni koji su na današnjem skupu protivnika ulaska Hrvatske u EU pokušali skinuti zastavu EU i sprječavali policiju te da će protiv njih biti podnesene prekršajne prijave redovnim putem. Policija je potvrdila i da je svima privedenima koji su zatražili liječničku pomoć ona i pružena.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
