FOTO Prizori katastrofe. Bujica odnijela cijela mjesta: Najmanje 160 mrtvih, traže stotine...

Broj mrtvih u bujičnim poplavama koje su pogodile himalajsku regiju u graničnom području Nepala i Tibeta u srijedu popeo se na 160, objavila je policija, dok su deseci ozlijeđeni, prenosi Reuters. Traga se za više stotina ljudi...
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Ministarstvo turizma u Nepalu reklo je da se 341 osoba, uglavnom strani turisti, smatra nestalima.
| Foto: Navesh Chitrakar
Ministarstvo turizma u Nepalu reklo je da se 341 osoba, uglavnom strani turisti, smatra nestalima.
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Foto: Navesh Chitrakar
Ministarstvo turizma u Nepalu reklo je da se 341 osoba, uglavnom strani turisti, smatra nestalima.
| Foto: Navesh Chitrakar
Policija je na društvenim mrežama podijelila fotografije ogromnog vala koji se obrušava na dolinu u Himalaji, u okrugu na granici s Kinom.
| Foto: Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Vojska je objavila da je na mjesto događaja poslala vojnike i helikoptere te dodala da se "procjenjuje šteta".
| Foto: Navesh Chitrakar
Nepalski premijer Balendra Shah na društvenim mrežama je naznačio da je sazvao hitan sastanak Nacionalnog tijela zaduženog za upravljanje u kriznim situacijama.
| Foto: Navesh Chitrakar
"Počeo je rad na poduzimanju potrebnih mjera u koordinaciji s medicinskim i spasilačkim timovima i Crvenim križem", objavio je šef vlade na X-u.
| Foto: Monika Malla
Klizište je uzrokovalo i "brojne žrtve i nestale osobe na graničnom prijelazu Gyirong" u kineskoj autonomnoj regiji Tibetu na sjeverozapadu zemlje, izvijestila je kineska novinska agencija Xinhua.
| Foto: Monika Malla
Ni vlasti ni službeni mediji još nisu objavili podatke o broju žrtava.
| Foto: Monika Malla
“Apsolutni prioritet je mobilizacija svih sredstava za potragu i spašavanje nestalih osoba, evakuaciju ugroženog stanovništva, brzo liječenje ozlijeđenih i smanjenje broja žrtava što je više moguće", rekao je kineski predsjednik Xi Jinping, prenosi Xinhua.
| Foto: Navesh Chitrakar
Poplave i klizišta česti su u sezoni monsuna od lipnja do rujna u Nepalu i diljem Južne Azije.
| Foto: Navesh Chitrakar
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto Navesh Chitrakar
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto Navesh Chitrakar
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Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
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Foto Altitude Air
Foto Altitude Air
Foto Sujan Bagale
Foto Sujan Bagale
Foto Sujan Bagale
Foto Sujan Bagale
Foto Sujan Bagale