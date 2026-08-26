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JEZIVE SCENE S HIMALAJE

FOTO Prizori katastrofe. Bujica odnijela cijela mjesta: Najmanje 160 mrtvih, traže stotine...

Broj mrtvih u bujičnim poplavama koje su pogodile himalajsku regiju u graničnom području Nepala i Tibeta u srijedu popeo se na 160, objavila je policija, dok su deseci ozlijeđeni, prenosi Reuters. Traga se za više stotina ljudi...
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A mud-covered building following a flash flood at Trishuli, Nepal
Ministarstvo turizma u Nepalu reklo je da se 341 osoba, uglavnom strani turisti, smatra nestalima. | Foto: Navesh Chitrakar
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Ministarstvo turizma u Nepalu reklo je da se 341 osoba, uglavnom strani turisti, smatra nestalima. | Foto: Navesh Chitrakar
Komentari 1

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