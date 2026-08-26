NAKAZNO Ovo je načelnik koji je policajki rekao da ne prijavi Annu Dujić jer će nagrabusiti

Tko je policijski šef kojeg je policajka iz afere 'Nakaze' optužila da ju je odvraćao od toga da podnese kaznenu prijavu protiv Anne Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića? Riječ je o Jošku Periši, koji je inače rukovoditelj Policijske postaje prometne policije Šibenik.

Inače, Periša je rođen 20.03.1977. godine u Šibeniku. Policijski je službenik s višom stručnom spremom. Kako je vidljivo iz javno dostupnih dokumenata ovaj policijski službenik imenovan je u ožujku 2019. godine na radno mjesto načelnika Policijske postaje prometne policije u Šibeniku. Podsjetimo, jučer je krenulo suđenje Anni Dujić, kćerki bivšeg šefa Hrvatskih šuma.

Odgovarajući na pitanja svog odvjetnika Ivana Gržića, policajka je detaljnije opisala kako se osjećala nakon što je vidjela snimku s izjavama Anne Dujić.

- Užasno. Imam malo dijete kod kuće i bila sam trudna s drugim. Bojala sam se da netko ne naudi cijeloj mojoj obitelji - kazala je. Gržić ju je potom upitao tko ju je odvraćao od toga da odmah podnese kaznenu prijavu.

- Zamjenik šefa mi je rekao: ‘Nema ti od toga ništa. Oni su cijeli život broj jedan u svemu. To su ti kći i žena Nediljka Dujića iz Hrvatskih šuma‘. Od toga sam se osjećala dodatno ugroženo. Do tog dana obitelj Dujić nisam poznavala, bio mi je to prvi kontakt. Odvraćao me od prijave načelnik Joško Periša jer kao od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisičinama - rekla je policajka.

Sindikat traži ostavku

Podsjetimo, Sindikat policijskih službenika objavio je kako su zatražili od premijera Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitnu smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog izostanka zaštite mlade policajke u Aferi Nakaze i ozbiljnih propusta u rukovođenju sustavom. Sindikat posebno upozorava na to da sustav nije reagirao na njezino prvotno službeno izvješće s požarišta kod Skradina u srpnju 2024., nego je morala sama dva dana poslije podnositi prijavu. Ističu kako je nedopustivo da je načelnik Periša i dalje na rukovodećoj poziciji, dok je policajka ostavljena bez institucionalne podrške.

Isti sindikat oglasio se ranije i izravno prozvao Milinu: "Glavni ravnatelju policije, je li te bar malo sram i štite li se ovako časni i pošteni policajci? Devet godina si na čelu policije, a nisi poduzeo apsolutno ništa da zaštitiš ljude u ovakvim situacijama."

Podsjetimo, Anna Dujić optužena je za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju nakon incidenta na blokiranom požarištu, kada je pred kamerama s majkom policajce i vatrogasce nazivala "nakazama". Automobilom je tada krenula na policajku, koja je u tom trenutku bila trudna, a kasnije joj je, prema iskazu, prijetila i unosila joj se u lice u jednoj šibenskoj trgovini.

Cijeli slučaj od početka prate teške sumnje u zataškavanje. Šibensko općinsko državno odvjetništvo, u kojem inače radi sestra Anne Dujić, prijavu je prvotno ekspresno odbacilo. Tek nakon izravne intervencije glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i nadzora DORH-a utvrđeno je da je odbačaj bio preuranjen, pa je spis prebačen u Karlovac gdje je protiv Dujić podignuta i potvrđena optužnica.