FOTO Prizori užasa iz Ukrajine: Više poginulih u ruskim napadima, reagirala i Poljska...

U ruskim napadima balističkim projektilima na Ukrajinu u četvrtak je poginulo najmanje sedmero ljudi, među njima jedna osoba u Kijevu, a udari su dosegnuli i zapadni grad Lavov, zbog čega je susjedna Poljska podignula borbene zrakoplove radi zaštite svojeg zračnog prostora.
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Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot.
| Foto: Alina Smutko
Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot. |
Foto: Alina Smutko
Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot.
| Foto: Alina Smutko
Zračne uzbune oglašene su u većini ukrajinskih regija, a Reutersov svjedok čuo je eksplozije u Kijevu. Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da je izbio požar na nekoliko nestambenih objekata.
| Foto: Alina Smutko
U glavnom gradu poginula je jedna osoba, a još dvije su ozlijeđene, objavile su hitne službe.
| Foto: Alina Smutko
U Zelenskijevu rodnom gradu Krivom Rihu, u središnjoj Ukrajini, među šestero poginulih bile su djevojčice u dobi od pet i 12 godina, dok je osmero ljudi ozlijeđeno. Čelnik gradskog vijeća za obranu Oleksandr Vilkul rekao je da je riječ o izravnom pogotku ruskog balističkog projektila Iskander-M.
| Foto: Andriy Sadovyi via Telegram
„Mračna noć”, napisao je Vilkul na Telegramu, dodajući da je projektil, lansiran iz ruske regije Voronjež, pogodio dom velike obitelji. Upozorio je da bi broj poginulih mogao porasti dok spasioci uklanjaju ruševine.
| Foto: Alina Smutko
U Lavovu, blizu granice s Poljskom, spasioci su raščišćavali ruševine kako bi došli do zarobljenih osoba nakon što su ruski projektili oštetili dvije stambene zgrade i ozlijedili 15 ljudi, objavili su dužnosnici.
| Foto: Alina Smutko
Zelenski je ranije upozorio da je vjerojatan masovni ruski napad, rekavši da sigurnost Ukrajinaca ovisi o spremnosti saveznika da osiguraju proturaketnu obranu.
| Foto: Alina Smutko
„Važno je da naši partneri u potpunosti razumiju što se događa i da zaštita ljudskih života izravno ovisi o njihovoj spremnosti”, napisao je Zelenski na Telegramu.
| Foto: Alina Smutko
Poljska, članica Europske unije i NATO-a, podignula je borbene zrakoplove zbog ruskih napada na Ukrajinu, objavile su njezine oružane snage na X-u.
| Foto: Alina Smutko
„Borbeni zrakoplovi i zrakoplov za rano upozoravanje započeli su djelovanje, dok su kopneni sustavi protuzračne obrane i radarski izviđački sustavi stavljeni u stanje pripravnosti”, priopćile su, dodajući da su mjere preventivne.
| Foto: Alina Smutko
Skladište vodećeg ruskog internetskog trgovca Wildberriesa zapalilo se u zapadnom gradu Penzi nakon ukrajinskog napada dronovima, objavio je regionalni guverner Oleg Melnichenko na Telegramu.
| Foto: Alina Smutko
Jedna osoba je ozlijeđena, a oko 200 ljudi evakuirano je s lokacije, dodao je. Samo dan ranije tvrtka, koja je postala česta meta ukrajinskih napada, evakuirala je još jedan objekt u središnjoj Rusiji.
| Foto: Alina Smutko
Wildberries je nakon napada u Penzi preusmjerio opskrbne lance, objavila je tvrtka na Telegramu.
| Foto: Roman Baluk
Gubici tvrtke dodatno pogađaju obične Ruse, od kojih su neki internetsku prodaju pretvorili u glavni izvor prihoda, dok Ukrajina nastavlja napadati energetska postrojenja i rafinerije te produbljuje krizu s gorivom u teritorijalno najvećoj državi svijeta.
| Foto: Andriy Sadovyi via Telegram
U nedavnim napadima dronovima oštećeno je gotovo deset skladišta Wildberriesa, čime je uništeno oko deset posto skladišnih kapaciteta i nanesena šteta desecima tisuća malih poduzeća koja koriste tu platformu, navode tvrtka i lokalne vlasti.
| Foto: Andriy Sadovyi via Telegram
Najveća ruska banka Sberbank upozorila je da bi mogla morati povećati rezervacije za gubitke po kreditima jer napadi na Wildberries pogađaju financije internetskih trgovaca i njihovih dobavljača.
| Foto: Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Andriy Sadovyi via Telegram
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Roman Baluk
Foto Alina Smutko
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk
Foto Roman Baluk