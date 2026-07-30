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Apokaliptične scene

FOTO Prizori užasa iz Ukrajine: Više poginulih u ruskim napadima, reagirala i Poljska...

U ruskim napadima balističkim projektilima na Ukrajinu u četvrtak je poginulo najmanje sedmero ljudi, među njima jedna osoba u Kijevu, a udari su dosegnuli i zapadni grad Lavov, zbog čega je susjedna Poljska podignula borbene zrakoplove radi zaštite svojeg zračnog prostora.
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People take shelter inside a metro station during a Russian missile and drone attack in Kyiv
Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot. | Foto: Alina Smutko
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Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot. | Foto: Alina Smutko
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