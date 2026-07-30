Mračna noć u Ukrajini: Među poginulima i djeca, neki su joi dalje zatrpani u ruševinama

Moj zet i unuk (6) ostali su zatočeni. Vrištali su. Sad su utihnuli. Spasioci čine sve da dođu do njih, govorila je Olga kroz suze gledajući u ruševine stambene zgrade u Lavovu koju je Rusija bombardirala tijekom noći. Sat vremena kasnije su spašeni! Dječaka su živog izvukli iz ruševina u Lavovu. Kraj njega je majka. Drži ga za ruku dok ga nose na nosilima. Nekoliko trenutaka kasnije spasioci iznose i mladića. Vjeruje se da je to dječakov otac - čovjek za kojega se njegova baka očajnički molila da ga pronađu. Obitelj je živjela na 5. katu zgrade koju je Rusija bombardirala.

Foto: Reuters

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, priopćio je da je Rusija u noći na četvrtak izvela jedan od najžešćih raketnih napada bespilotnim letjelicama posljednjih mjeseci, pri čemu je ukupno poginulo najmanje osam ljudi, među kojima i troje djece. Kako je naveo, u ruskom raketnom napadu na mjesto Radušne u Dnjepropetrovskoj oblasti poginuli su roditelji i njihovih troje djece, dok je još dvoje djece spašeno ispod ruševina, piše Radiosarajevo.

- Dotrčali smo i počeli čistiti ruševine. Skinuli smo krov i izvukli starijeg dječaka. Mlađi je bio zarobljen još dublje ispod kreveta. Dok smo ih spašavali, kuća se zapalila. Svi susjedi došli su s kantama da ugase plamen. Požar je bio ogroman, a osjetio se i plin. Prije dolaska svih hitnih službi uspjeli smo izvući dva dječaka. Što se tiče djece i njihovih roditelja u susjednoj kući, nastavili smo dozivati, ali nitko nije odgovarao - prenose lokalni mediji riječi mještanke.

Zelenski je rekao da ekipe spasilaca i dalje pretražuju ruševine dvije stambene zgrade u Lavovu, koje su također bile metom raketnog napada. Još deseci su ranjeni i dobivaju neophodnu medicinsku pomoć.

U njegovu rodnom gradu Krivom Rihu, u središnjoj Ukrajini, među poginulima su djevojčice u dobi od pet i 12 godina, dok je osmero ljudi ozlijeđeno. Čelnik gradskog vijeća za obranu Oleksandr Vilkul rekao je da je riječ o izravnom pogotku ruskog balističkog projektila Iskander-M.

- Mračna noć - napisao je Vilkul na Telegramu i upozorio da bi broj poginulih mogao biti i veći jer se ruševine još uklanjaju.

U Kijevu sve više ljudi zaklon od ruskih napada traži u postajama podzemne željeznice. Ukrajinska Pravda piše da je sklonište u postajama metroa potražilo više od 56.000 ljudi. Metro je odbacio tvrdnje korisnika na društvenim mrežama da je ljudima zabranjen ulazak na određene stanice. Ustvrdili su da su nakon upozorenja za zračnu uzbunu sve podzemne stanice, njih ukupno 46, bile otvorene i funkcionirale kao skloništa. Tamo su utočište našle brojne obitelji s malom djecom, stariji građani... Neki su podigli i šatore, a neki se, u nedostatku prostora, smjestili i na stepenicama. Sretni su bili oni koji su uspjeli u svemu tome malo i odspavati. Objektivi Reutersovih fotoreportera zabilježili su potresne scene iz tih podzemnih skloništa - majku koja bdije nad uspavanom djevojčicom u naručju, dvoje mladih koji zagrljeni na tlu odolijevaju napadima s osmijesima na licima...

1) U stanicama podzemne željeznice u Kijevu sklonište je potražilo više od 56.000 ljudi.

Foto: ALINA SMUTKO/REUTERS (ILUSTRACIJA)

2) Dvoje mladih zagrljeni na tlu odolijeva napadima s osmijesima na licima

Foto: ALINA SMUTKO/REUTERS (ILUSTRACIJA)

3) Majka drži u naručju uspavanu djevojčicu u sigurnosti stanice metroa.

Foto: ALINA SMUTKO/REUTERS (ILUSTRACIJA)

4) Spaljeni automobili na ulicama Kijeva nakon jednog od najžešćih ruskih napada bespilotnim letjelicama i projektilima.