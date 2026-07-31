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WILDBERRIES NA UDARU

VIDEO Žestoki udar dronova na ruski 'Amazon': Gore skladište najvećeg trgovca i rafinerije

Piše 24sata,
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VIDEO Žestoki udar dronova na ruski 'Amazon': Gore skladište najvećeg trgovca i rafinerije
Foto: twitter
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Najozbiljnija situacija zabilježena je u Volgogradskoj oblasti. Lokalni guverner Andrej Bočarov izvijestio je o "masovnom noćnom napadu" u kojem je ozlijeđeno petero ljudi te su izbili požari u industrijskom postrojenju i skladištima

Tijekom noći dronovi su izveli niz napada na ključne industrijske i logističke objekte u nekoliko ruskih regija. Prema izvješćima neovisnih kanala za praćenje, mete su bile rafinerije nafte i distribucijski centri najveće ruske online trgovine Wildberries u Volgogradu, Tatarstanu i Krasnodarskom kraju.

Volgograd pod teškim udarima

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Najozbiljnija situacija zabilježena je u Volgogradskoj oblasti. Lokalni guverner Andrej Bočarov izvijestio je o "masovnom noćnom napadu" u kojem je ozlijeđeno petero ljudi te su izbili požari u industrijskom postrojenju i skladištima. Iako nije službeno imenovao pogođene objekte, OSINT analiza potvrđuje da je riječ o logističkom kompleksu tvrtke Wildberries od 44.000 četvornih metara. Pogođena je i rafinerija Lukoil-Volgogradneftepererabotka, jedno od najvećih postrojenja u Rusiji, koje proizvodi benzin, dizel i zrakoplovno gorivo. Wildberries je obustavio rad u skladištu zbog "više sile" i evakuirao zaposlenike.

Požari i napadi u drugim regijama

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Udari nisu bili ograničeni na Volgograd. U susjednoj Rostovskoj oblasti guverner je potvrdio napad dronom u gradu Gukovo, gdje je ozlijeđena jedna žena i oštećena stambena zgrada. Istovremeno, zabilježen je i požar u rafineriji nafte u gradu Tuapse u Krasnodarskom kraju. Neovisni kanali izvijestili su i o napadu na logistički centar Wildberriesa u Zelenodolsku u Tatarstanu, potvrđujući širok geografski raspon operacije.

Sustavno ciljanje ključne infrastrukture

Ovi napadi dio su intenzivirane kampanje protiv ruske logistike. Wildberries, koji drži gotovo polovicu ruskog online tržišta, česta je meta. Tvrtka je pod sankcijama Ukrajine od 2021. zbog prodaje robe dvostruke namjene, poput pancirki i komponenti za dronove. Procjenjuje se da je tijekom srpnja uništeno gotovo 860.000 četvornih metara skladišnog prostora, što je preko 15 posto ukupnog kapaciteta tvrtke. Najveći gubici uključuju objekte u Elektrostalu i Rjazanju. Ukrajinski dužnosnici ove udare duboko u ruskom teritoriju nazivaju dugoročnim sankcijama osmišljenim da potkopaju ratne kapacitete Moskve. Zbog golemih gubitaka, Wildberries je počeo isplaćivati potporu za gotovo 100.000 prodavača čija je roba uništena. Nakon napada, tvrtka je navodno uklonila proizvode iz pretrage za pojmove povezane s ratom.

*uz korištenje AI-ja

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