FOTO Prizori užasa u Milanu. Tramvaj pun ljudi izletio s tračnica. Najmanje dvoje mrtvih

Tramvaj broj 9 iskočio je iz tračnica u petak poslijepodne, oko 16 sati u Milanu u ulici Viale Vittorio Veneto. Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a najmanje 40 je ozlijeđeno. Na mjesto događaja stigla su brojna interventna vozila – hitna pomoć, vatrogasci i komunalna policija.
„Mislio sam da je potres. Sjedio sam i pao na pod, zajedno s ostalim putnicima. Bilo je strašno“, rekao je jedan od putnika
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Srećom, udario sam samo koljeno, ali čovjek pokraj mene krvario je iz glave
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Čuli smo nešto odozdo, a onda je tramvaj iskočio iz tračnica i svi smo popadali“, rekla je jedna žena koja se nalazila u tramvaju
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Tramvaj je dug 25 metara, sastoji se od tri povezana vagona i ima 66 sjedećih mjesta
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
