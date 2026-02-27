Obavijesti

OKO 40 OZLIJEĐENIH

FOTO Prizori užasa u Milanu. Tramvaj pun ljudi izletio s tračnica. Najmanje dvoje mrtvih

Tramvaj broj 9 iskočio je iz tračnica u petak poslijepodne, oko 16 sati u Milanu u ulici Viale Vittorio Veneto. Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a najmanje 40 je ozlijeđeno. Na mjesto događaja stigla su brojna interventna vozila – hitna pomoć, vatrogasci i komunalna policija.
Aftermath of tram derailment in Milan
„Mislio sam da je potres. Sjedio sam i pao na pod, zajedno s ostalim putnicima. Bilo je strašno“, rekao je jedan od putnika | Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
