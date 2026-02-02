FOTO 'Prodajem rijedak avion. U njemu je letio i Ivo Sanader...'

Moj avion koristio se za snimanje katastarskih čestica, a u njemu se vozio i bivši premijer Ivo Sanader, rekao nam je Ratko Pušić koji je na javnoj dražbi kupio avion Cessna 551 Citation, a sada ga prodaje za 15 tisuća eura.

Foto: Privatni album

- Firme je bila u stečaju, pa sam ga ja odlučio otkupiti. Ovo mi nije prvi put da sam kupio ovako nešto. Znao sam to i prije. Kupovao sam brodove i zapravo cijelu tu "egzotiku". Kad sam vidio taj avion, znao sam da ću nešto od njega napraviti. Ovakva prodaja nije nešto što se viđa svaki dan. Kupci mi se javljaju cijelu noć. Javljaju se svi. I oni ozbiljni oko kupnje, a i oni koji zovu jer ih je zaintrigirala moja objava. Telefon mi u punom smislu ne prestaje zvoniti - ispričao nam je.

Riječ je o modelu koji je lagani mlazni poslovni zrakoplov američkog proizvođača Cessna Aircraft Company. Model je razvijen kao dio uspješne Citation obitelji i prvi je put poletio krajem 1970-ih godina. Poznat je po pouzdanosti, jednostavnom održavanju i dobrim performansama. Pokreću ga dva turbomlazna motora Pratt & Whitney Canada JT15D. Ima relativno kratke zahtjeve za uzletno-sletne staze, što mu omogućuje korištenje manjih aerodroma. Dizajniran je za prijevoz do osam putnika, s maksimalnom brzinom krstarenja od oko 700 kilometara na sat i dosegom dovoljnim za regionalne i srednje duge europske rute.

Foto: Privatni album

- Koliko sam uspio saznati o povijesti aviona na dražbi, koristio se krajem osamdesetih za snimanje katastarskih čestica. Ono što je definitivno zanimljivo je to da ga je koristio i bivši premijer Ivo Sanader. On ga je koristio kako bi se vozio iznad Milana. Vjerojatno si je bio dobar s vlasnicima te firme, pa su mu dali avion za vožnju. Ljudi me zovu i ispituju može li se vidjeti avion, ali nažalost trenutno ne. On se nalazi na Plesu pa za svaki posjet treba dozvola - ispričao nam je Ratko.

Cessna 551 se često koristila za poslovne letove, državne potrebe i specijalizirane zadaće poput snimanja iz zraka. Danas je cijenjena među kolekcionarima i operatorima zbog robusne konstrukcije i provjerene tehnologije.

Foto: Privatni album

Iako danas nije u letnom stanju jer mu nedostaju motori, instrumenti i unutrašnjost, upravo u tome mnogi vide priliku. Avion je pogodan za restauraciju, prenamjenu u izložbeni, ugostiteljski ili event prostor, ili kao kolekcionarski primjerak s jedinstvenom pričom.

- 1984. godine bio je upisan u Hrvatski registar zrakoplova. Tada je korišten za snimanje katastarskih čestica u razdoblju prije legalizacije objekata. Nije u letnom stanju jer mu nedostaju motori, letački instrumenti i kompletna unutrašnjost. Svakako je ovo super kupnja za one koji uživaju u renovaciji ovakvih rijetkih ponuda na oglasima - dodao je Ratko.