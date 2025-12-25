Iz policije kažu kako je očevid u tijeku, te kako će po završetku istoga biti više informacija o tome kako je do nesreće došli
FOTO Prometna u Zagrebu: Automobil sletio i udario u ogradu. Ozlijeđena jedna osoba
Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su večeras oko 19 sati zaprimili informacija o prometnoj nesreći u kod Podsuseda.
- U prometnoj nesreći u Aleji grada Bolonje jedan automobil je sletio i udario u ogradu - rekli su nam iz policije.
Dodaju kako je jedna osoba unesrećena, te joj se pomoć pruža na mjestu događaja.
- Očevid je u tijeku - zaključili su iz policije.
