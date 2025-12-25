Obavijesti

FOTO Prometna u Zagrebu: Automobil sletio i udario u ogradu. Ozlijeđena jedna osoba

Piše Luka Safundžić,
Foto: čitatelj/24sata

Iz policije kažu kako je očevid u tijeku, te kako će po završetku istoga biti više informacija o tome kako je do nesreće došli

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su večeras oko 19 sati zaprimili informacija o prometnoj nesreći u kod Podsuseda. 

- U prometnoj nesreći u Aleji grada Bolonje jedan automobil je sletio i udario u ogradu - rekli su nam iz policije. 

Dodaju kako je jedna osoba unesrećena, te joj se pomoć pruža na mjestu događaja. 

- Očevid je u tijeku - zaključili su iz policije. 

