FOTO Prometna u Zagrebu: Automobil sletio i udario u ogradu. Ozlijeđena jedna osoba

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su večeras oko 19 sati zaprimili informacija o prometnoj nesreći u kod Podsuseda.

- U prometnoj nesreći u Aleji grada Bolonje jedan automobil je sletio i udario u ogradu - rekli su nam iz policije.

Dodaju kako je jedna osoba unesrećena, te joj se pomoć pruža na mjestu događaja.

- Očevid je u tijeku - zaključili su iz policije.