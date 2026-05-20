FOTO Prometni kaos u Zagrebu: Zastoj tramvaja kod Maksimira, na A2 kolona duga 2 kilometra

U srijedu ujutro došlo je do zastoja tramvajskog prometa. Iz ZET-a su javili kako je u tijeku normalizacija prometa.

- Od 7.06 sati, započela je normalizacija tramvajskog prometa na dionici od Dubrave do Kvaternikovg trga, a nakon što su tramvajske linije 4, 5, 7, 11 i 12 prometovale skraćeno i preusmjereno zbog zastoja u zoni zaokretnice Maksimir - javili su iz ZET-a.

Dodaju i da je riješen zastoj tramvajskog prometa i u Zvonimirovoj ulici.

Kako je vidljivo prema Google kartama, cijelo područje oko Maksimira se 'crveni', odnosno veće su gužve. Gužve su vidljive i u ostatku grada. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 2 kilometra.

Iz Hrvatskog autokluba navode da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju.

- Na brojnim su prometnicama u tijeku jednodnevni radovi redovnog održavanja kolnika i vegetacije pa se ondje vozi uz privremenu regulaciju prometa, jednim prometnim trakom. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine - stoji na njihovoj stranici.