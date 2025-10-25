POGLEDAJTE KADROVE
FOTO Prosvjed podrške Palestini u Rijeci: 'Navijamo za mir...'
Tristotinjak stanovnika Rijeke okupilo se u subotu na prosvjedu podrške Palestini. Prosvjednici su nosili hrvatske i palestinske zastave i razne transparente, poručili su kako svaki narod ima pravo na život bez okupacije i na samoodređenje, piše Novi List. “Navijamo za jednakost, mir i život, a poručuje o stop genocidu i kolonijalizmu. Nema mira dok Izrael okupira”, poručili su organizatori iz inicijative Free Palestine Rijeka, piše NL.