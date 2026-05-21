FOTO Prosvjed u Osijeku zbog 20 otkaza u HNK, ogorčeno osoblje: 'Dalje ruke od kulture'

Ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Osijeku u četvrtak je održan prosvjed tehničkog osoblja tog kazališta zbog odluke Uprave o ukidanju radnih mjesta za više od 20 zaposlenika. Riječ je o najugroženijim kategorijama radnika – dijelu tehničkog osoblja, spremačicama i vatrogascima.
Podršku prosvjednicima, među kojima su i oni s više od 30 godina staža, dali su članovi dramskog ansambla, zbora, orkestra, glumci i glazbenici te djelatnici prodaje i marketinga osječkog HNK-a. Uzvikujući parole „Ne damo HNK“, „Zašto?“ i „Dalje ruke od kulture i HNK“, okupljeni su izrazili oštro protivljenje najavljenim otkazima ugovora o radu, koji bi prema riječima sindikalista, trebali stupiti na snagu već 26. svibnja.
Domagoj Rebić, glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi (HSDK), koji je organizirao prosvjed, istaknuo je da je sindikat tu isključivo radi zaštite interesa članova koji će u perspektivi izgubiti radna mjesta. Poručio je da je reorganizacija poslovanja radi ušteda dobrodošla, ali ne na ovakav način.
"Nedopustivo je doslovno preko noći ići u reorganizaciju kazališta tako da se udara na najosjetljivije kategorije radnika. To su naši vatrogasci, spremačice, ljudi koji su dugi niz godina proveli u ovoj kući", upozorio je Rebić.
Dodao je kako sindikat u postupku vidi i elemente nezakonitosti jer poslovi čišćenja i zaštite od požara i dalje egzistiraju, a Uprava ih planira prepustiti osobama izvan sustava, odnosno zaposlenicima tvrtke Športski objekti. "Unatoč obećanjima Uprave kazališta i gradske vlasti, financijska izvješća o navodnim uštedama nismo dobili. Mi u ovom trenutku uopće ne znamo kakav će financijski efekt polučiti ukidanje tih radnih mjesta", naglasio je Rebić.
Sindikat stoga najavljuje korištenje svih pravnih i zakonskih sredstava kako bi osporio novu sistematizaciju i zaštitio radnike od otkaza, budući da im nije ponuđena ni mogućnost premještaja na druga radna mjesta.
Sindikat je izrazio i duboko nezadovoljstvo činjenicom da ove radikalne rezove provodi intendant Vladimir Ham koji je na odlasku s funkcije i nije podnio kandidaturu za novi mandat na već raspisanom natječaju. Rebić je naveo da su u razgovorima s intendantom i zamjenikom gradonačelnika Draganom Vulinom predložili da se odluka prepusti novoj upravi.
"Predložili smo da se to ostavi novoj osobi na čelu kazališta koja će, temeljem svog plana i programa, vidjeti što je najpotrebnije ustanovi. Nažalost, nije bilo sluha za to i Kazališno vijeće je većinom glasova predstavnika osnivača odobrilo novi pravilnik", rekao je Rebić.
Predstavnik sindikata osječkog HNK-a Željko Higi zahvalio je kolegama iz svih segmenata kazališta na podršci, naglasivši neraskidivu povezanost svih zaposlenika.
"Mi smo jedna velika obitelj i to ljudi izvana očito ne razumiju. Bili mi tehničko osoblje, glazbenici, umjetnici ili glumci – mi smo ovdje skupa preko 20, 30 godina i vezani smo i emotivno", poručio je Higi.
Osvrnuvši se na izjave intendanta Hama o uštedama od milijun eura, Higi je ustvrdio da će se ovim otkazima do kraja godine uštedjeti upola manje od tog iznosa.
Podršku kolegama uputili su i umjetnički ansambli. Prvak Drame HNK Osijek i član Kazališnog vijeća Ivan Ćaćić potvrdio je da Drama čvrsto stoji uz tehničko osoblje, što je, kaže, i sam iskazao glasajući u Vijeću protiv ove odluke.
Predstavnik orkestra Davor Vrućina ocijenio je odluku o otkazima "potpuno besmislenom" te izrazio bojazan da je ovo tek početak koji bi sutra mogao pogoditi i same umjetnike.
Upozorio je na problem nezapošljavanja novih ljudi nakon odlazaka u mirovinu, zbog čega ansambli jedva pokrivaju i prve postave. "U politiku se ne razumijem i te kratice, HDZ, SDP, iza kojih se ljudi skrivaju mene ne zanimaju – zanima me samo kratica HNK", poručio je Vrućina.
