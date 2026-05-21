UKIDANJE RADNIH MJESTA

FOTO Prosvjed u Osijeku zbog 20 otkaza u HNK, ogorčeno osoblje: 'Dalje ruke od kulture'

Ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Osijeku u četvrtak je održan prosvjed tehničkog osoblja tog kazališta zbog odluke Uprave o ukidanju radnih mjesta za više od 20 zaposlenika. Riječ je o najugroženijim kategorijama radnika – dijelu tehničkog osoblja, spremačicama i vatrogascima.
Osijek: Prosvjed djelatnika Hrvatskog Narodnog kazališta zbog ukidanja određenih radnih mjesta
Podršku prosvjednicima, među kojima su i oni s više od 30 godina staža, dali su članovi dramskog ansambla, zbora, orkestra, glumci i glazbenici te djelatnici prodaje i marketinga osječkog HNK-a. Uzvikujući parole „Ne damo HNK“, „Zašto?“ i „Dalje ruke od kulture i HNK“, okupljeni su izrazili oštro protivljenje najavljenim otkazima ugovora o radu, koji bi prema riječima sindikalista, trebali stupiti na snagu već 26. svibnja. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
