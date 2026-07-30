TOPLINSKI VAL FOTO Provjerite temperature zraka i mora po gradovima

HRVATSKA - Sunčano, vruće i vrlo vruće prognoziraju za četvrtak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) dodajući da će najviša dnevna temperatura zraka većinom biti od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. Vjetar će puhati uglavnom slab, na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni, a još ujutro i burin.

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