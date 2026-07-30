FOTO Provjerite temperature zraka i mora po gradovima

HRVATSKA - Sunčano, vruće i vrlo vruće prognoziraju za četvrtak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) dodajući da će najviša dnevna temperatura zraka većinom biti od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. Vjetar će puhati uglavnom slab, na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni, a još ujutro i burin.
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U Rijeci - temperatura zraka je u 7 sati iznosila 24,9 stupnjeva.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U Rijeci - temperatura zraka je u 7 sati iznosila 24,9 stupnjeva. |
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U Rijeci - temperatura zraka je u 7 sati iznosila 24,9 stupnjeva.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U Dubrovniku je u 7 sati temperatura mora bila 25,1 stupnjeva, dok je temperatura zraka iznosila 25,7 stupnjeva.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Temperatura zraka u Splitu iznosila je 25,9 stupnjeva.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
U Šibeniku je u 7 sati bilo 23,3 stupnjeva.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija
Temperatura zraka u Kninu iznosila je 25 stupnjeva u 17,4 sati.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija
Temperatura mora u Zadru je u 7 sati iznosila 24,4 stupnjeva. Temperatura zraka bila je 23,6 stupnjeva.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Temperatura zraka u Puli je iznosila 20 stupnjeva.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
U Gospiću je izmjereno ugodnih 22 stupnja.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)
U Osijeku je izmjereno 23 stupnjeva.
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Temperatura zraka u Sisku je 21 stupnjeva.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U Varaždinu je u 7h bilo 22 stupnjeva.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
U Zagrebu je u 7 sati bilo izmjereno 21,6 stupnjeva.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija