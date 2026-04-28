FOTO Puno rukovanja, potpisa i poziranja: Hrvatska i BiH su potpisale važan sporazum...

Dodatni pravac plinovoda unutar BiH predviđen je između Kladnja i Tuzle. Na potpisivanju su bili i američki ministar energetike Chris Wright i veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw. „Više energije je put prema blagostanju”, rekao je Wright. Dobro je kad Hrvatska, BiH i SAD nešto rade zajedno On je s hrvatskim ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom potpisao i zajedničku izjavu o potpori tom projektu, a dvije strane su na području energetike potpisali i memorandum o razumijevanju o infrastrukturi i energetskoj sigurnosti te zajedničku izjavu o unaprjeđenju suradnje u svrhu civilne upotrebe nuklearne energije. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL