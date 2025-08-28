NEVJEROJATNE SCENE FOTO Punom brzinom udario u obalu?! Brod se nasukao u luci u Splitu: 'Buka je izazvala paniku'

Nevjerojatnim scenama svjedočili su Splićani koji su u četvrtak ujutro krenuli prošetati uz legendarnu Matejušku. Tijekom noći brod se gotovo u potpunosti nasukao u lučicu, iz policije su nam kratko potvrdili da znaju za incident, koji je, srećom, prošao bez ozlijeđenih osoba. "Brod je, izgleda, u punoj brzini udario u obalu na Matejuški te se nasukao, piše Dalmacija Danas. TV Jadran izvještava da su svjedoci naveli da je osoba koja je upravljala brodom zaspala uslijed čega je došlo do nesreće koja je izazvala paniku zbog jake buke koja je nastala zbog udarca u kopno.