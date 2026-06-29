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KOPNI NADA ZA NESTALE

FOTO Pustoš i neizmjerna tuga nakon potresa u Venezueli: Broj mrtvih popeo se na 1450

Vlasti su potvrdile da se broj poginulih popeo na 1450, ali točan broj nije poznat i mogao bi biti u desecima tisuća koji se još smatraju nestalima. Preko vikenda su spasili 33 preživjelih, a među njima su i tri dječaka
Aftermath of earthquakes in Venezuela
Venezuelski dužnosnici su do sada potvrdili da je nakon potresa poginulo 1450 ljudi, međutim, još uvijek ne znamo točan broj, piše BBC. | Foto: Bolivarian National Police via I
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Venezuelski dužnosnici su do sada potvrdili da je nakon potresa poginulo 1450 ljudi, međutim, još uvijek ne znamo točan broj, piše BBC. | Foto: Bolivarian National Police via I
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