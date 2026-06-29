FOTO Pustoš i neizmjerna tuga nakon potresa u Venezueli: Broj mrtvih popeo se na 1450

Vlasti su potvrdile da se broj poginulih popeo na 1450, ali točan broj nije poznat i mogao bi biti u desecima tisuća koji se još smatraju nestalima. Preko vikenda su spasili 33 preživjelih, a među njima su i tri dječaka
Venezuelski dužnosnici su do sada potvrdili da je nakon potresa poginulo 1450 ljudi, međutim, još uvijek ne znamo točan broj, piše BBC.
| Foto: Bolivarian National Police via I
Venezuelski dužnosnici su do sada potvrdili da je nakon potresa poginulo 1450 ljudi, međutim, još uvijek ne znamo točan broj, piše BBC. |
Foto: Bolivarian National Police via I
Venezuelski dužnosnici su do sada potvrdili da je nakon potresa poginulo 1450 ljudi, međutim, još uvijek ne znamo točan broj, piše BBC.
| Foto: Bolivarian National Police via I
Odmah nakon dva potresa, Američki geološki zavod (USGS) procijenio je da bi potencijalni broj žrtava mogao biti između 10.000 i 100.000.
| Foto: Bolivarian National Police via I
Ovo nije točna brojka, već se izračunava na temelju veličine potresa i broja stanovnika u pogođenom području kako bi se pomoglo hitnim službama da učinkovito rasporede resurse.
| Foto: Fausto Torrealba
Venezuelska vlada još nije dala procjenu ukupnog broja poginulih, ali s obzirom na to da se deseci tisuća ljudi još uvijek vode kao nestali, očekuje se da će broj poginulih dodatno porasti kako se spasilačke operacije nastavljaju.
| Foto: Fausto Torrealba
Civilna stranica za nestale osobe izvještava da više od 46.000 ljudi i dalje nije dostupno članovima obitelji.
| Foto: Fausto Torrealba
Među spašenima tijekom vikenda bila su i dva 11-godišnja dječaka, koji su u nedjelju odvojeno spašeni iz srušenih zgrada u razmaku od nekoliko sati.
| Foto: Handout
Foto Fausto Torrealba
Foto Fausto Torrealba
Foto Handout
Foto Fausto Torrealba
Foto Fausto Torrealba
Foto Handout
Foto Juan Carlos Hernandez
Foto Juan Carlos Hernandez
Foto Juan Carlos Hernandez
Foto Juan Carlos Hernandez
Foto Juan Carlos Hernandez
Foto Juan Carlos Hernandez
Foto Juan Carlos Hernandez
Foto Juan Carlos Hernandez
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Maxwell Briceno
Foto Handout
Foto Maxwell Briceno
Foto Handout
Foto Handout
Foto Handout
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto Maxwell Briceno
Foto MIGUEL MEDINA
Foto MIGUEL MEDINA
Foto MIGUEL MEDINA