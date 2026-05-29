FOTO Put Božidara Kalmete: Neuništivi Šeksov kum koji je od Pašalića prešao Sanaderu

Tuđmanov gradonačelnik Zadra, saborski zastupnik i Sanaderov ministar gotovo 20 godina bio je pod nekoliko istraga i optužnica. Cijelo vrijeme ostao je među HDZ-ovim senatorima iz sjene. Sada je nepravomoćno osuđen za slučaj HAC-Remorker iz 2007. godine. Kalmeta je dobio dvije godine i šest mjeseci od čega je 10 mjeseci bezuvjetnog zatvora, ostalo uvjetno. Ima pravo žalbe.
Božidar Kalmeta rođen je 15. siječnja 1958. u Zadru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na zagrebačkom Agronomskom fakultetu diplomirao je 1982.Od 1983. do 1992. radi u poduzeću "Maraska" Zadar na poslovima tehnologa i šefa proizvodnje, a bio je i predsjednik Nadzornoga odbora.
Član HDZ-a je od 1989. Obnašao je dužnost tajnika Gradskog odbora Zadar, potpredsjednika Gradskog odbora Zadra, potpredsjednika Županijskog odbora Zadarske županije. Zamjenik gradonačelnika Zadra postao je 1993., a gradonačelnik je postao 1994. Na mjestu gradonačelnika bio je do 2003.
Od 1995. je zastupnik u Hrvatskom saboru, a 2002. je izabran za potpredsjednika HDZ-a. Za ministra mora, turizma, prometa i razvitka imenovan je 2003. godine.
Nakon Tuđmanove smrti, Kalmeta i pokojni Ivan Šuker (na slici) bili su pripadnici struje Ivića Pašalića, koja je u žestokoj bitci za HDZ izgubila od struje okupljene oko Ive Sanadera na unutarstranačkim izborima 2002. Sanader je brzo prigrlio i Kalmetu i Šukera i postavio ih za ministre kad je došao na vlast.
Njegovu utjecaju u HDZ-u pripomoglo je i kumstvo s Vladimirom Šeksom. Šeks je bio kum na Kalmetinu vjenčanju. Ostali su dobri do danas.
Politički je preživio čitav niz afera: Od skandala u kojem je njegov vozač osuđen jer je iznuđivao poduzetnika, do svih istraga za malverzacije prilikom gradnji autoceste.
I nakon što je Sanader naprasno otišao iz Vlade 2009., Kalmeta je ostao 'tu' uz Jadranku Kosor, a kasnije i uz Tomislava Karamarka. Nije više bio na izvršnim funkcijama, ali se osjećao njegov utjecaj iz sjene, pogotovo oko kadroviranja u Zadru.
U Plenkovićevoj eri Kalmeta se zadovoljio mjestom predsjednika županijske organizacije HDZ-a u Zadru, a pojavljivao se na svim važnim stranačkim obljetnicama u društvu kuma Šeksa.
Ovako je to izgledalo na vrhuncu Sanaderove moći, kad su ministri, od kojih su brojni kasnije procesuirani i bili pod istragama, rado pozirali kao majstori raftinga na team buildingu.
