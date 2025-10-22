Obavijesti

Putinova špijunka ima novi posao: Evo gdje danas radi

Anna Chapman, zloglasna ruska špijunka koja je postala globalna medijska senzacija, vraća se u svijet špijunaže novom misijom iz Moskve. S 43 godine, pod imenom Anna Romanova, imenovana je direktoricom novoosnovanog Muzeja ruske obavještajne službe, tvrdi ruski 47.news.
