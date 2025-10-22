Putinova špijunka ima novi posao: Evo gdje danas radi

Rođena kao Anna Kushchenko, kći ruskog diplomata za kojeg se vjeruje da je bio visoki časnik KGB-a, Chapman je rano zakoračila u svijet intriga. Nakon diplome iz ekonomije, preselila se u London, gdje je udajom za Britanca Alexa Chapmana stekla državljanstvo, koje joj je kasnije oduzeto. Svojim šarmom i vještim umrežavanjem kretala se u visokim poslovnim i političkim krugovima, družeći se s moćnicima na zabavama u ekskluzivnim klubovima. | Foto: Maxim Online