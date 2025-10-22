Putinova špijunka ima novi posao: Evo gdje danas radi

Anna Chapman, zloglasna ruska špijunka koja je postala globalna medijska senzacija, vraća se u svijet špijunaže novom misijom iz Moskve. S 43 godine, pod imenom Anna Romanova, imenovana je direktoricom novoosnovanog Muzeja ruske obavještajne službe, tvrdi ruski 47.news.
| Foto: Maxim Online
Foto: Maxim Online
| Foto: Maxim Online
Rođena kao Anna Kushchenko, kći ruskog diplomata za kojeg se vjeruje da je bio visoki časnik KGB-a, Chapman je rano zakoračila u svijet intriga. Nakon diplome iz ekonomije, preselila se u London, gdje je udajom za Britanca Alexa Chapmana stekla državljanstvo, koje joj je kasnije oduzeto. Svojim šarmom i vještim umrežavanjem kretala se u visokim poslovnim i političkim krugovima, družeći se s moćnicima na zabavama u ekskluzivnim klubovima.
| Foto: Maxim Online
Radila je za tvrtke poput Barclays banke i NetJetsa, dok je istovremeno gradila mrežu kontakata koja je, kako se kasnije pokazalo, bila dio njezine obavještajne misije. Njezin put odveo ju je u New York, gdje je kasnije glumila uspješnu poduzetnicu na tržištu nekretnina.
| Foto: Profimedia
Njezina krinka pala je 2010. godine kada ju je FBI uhitio kao dio deseteročlane ruske špijunske mreže. Slučaj je privukao golemu medijsku pozornost, ne samo zbog prirode optužbi, već i zbog njezine mladosti i glamuroznog izgleda
| Foto: not supplied
Ubrzo je deportirana u Rusiju u sklopu razmjene špijuna, jedne od najvećih od Hladnog rata. U toj razmjeni, SAD je Rusiji predao Chapman i ostale, dok je na Zapad poslan i Sergej Skripal, dvostruki agent koji je godinama kasnije otrovan u Salisburyju, u napadu povezanom s ruskom vladom.
| Foto: A. Chapman/Instagram
Po povratku u domovinu, Chapman nije nestala iz javnosti. Naprotiv, svoju je slavu unovčila, transformirala se u medijsku ličnost, poslovnu ženu i voditeljicu. Vodila je televizijsku emisiju "Tajne svijeta", pozirala za magazin Maxim...
| Foto: A. Chapman/Instagram
U svojim memoarima, sebe je opisala kao žensku verziju Jamesa Bonda. "Priroda me velikodušno obdarila potrebnim atributima: tankim strukom, punim grudima, slapom crvene kose... a to je djelovalo poput magije", napisala je, ističući kako je svoj izgled koristila za pristup najvišim razinama utjecaja, navodi The Sun.
| Foto: A. Chapman/Instagram
