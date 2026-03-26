FOTO Rasplakali Hrvatsku! Djed Ivica ne odustaje od svog Bobija

Priča iz Zagreb posljednjih dana dirnula je cijelu Hrvatsku. U Ivekovićevoj ulici 74-godišnji Ivica Penić svakodnevno vozi svog psa Bobija u tačkama – pažljivo, polako i s puno ljubavi. Sve je počelo kad je susjeda podijelila prizor koji ju je ganulo.
- Gledam susjeda kako svaki dan vozi bolesnog psa u tačkama... Hvala ti, dobri čovječe - napisala je, a objava se brzo proširila i izazvala lavinu reakcija.
Ivica za sve to isprva nije ni znao. Nema društvene mreže i koristi stari mobitel koji mu sada ne prestaje zvoniti. Ljudi ga zaustavljaju na ulici, zahvaljuju mu i pružaju podršku, a on skromno ponavlja: 'Brinem se o njemu kao o djetetu... To mi je najbolji prijatelj.'
Bobi ima 15 godina i već se dugo bori sa zdravljem. Pretrpio je moždani udar, ima problema s bubrezima, slabije vidi i čuje, a muči ga i tumor koji nije zloćudan. Unatoč svemu, još uvijek se kreće, i to je, kaže Ivica, najvažnije.
- Ne mogu ga uspavati dok jede, kreće se i nema bolove - kaže Ivica.
Zbog toga ga svaki dan, i po nekoliko puta, vozi na livadu u tačkama obloženim dekama kako bi mu bilo udobno. Tamo ga pažljivo spusti, Bobi napravi nekoliko koraka, a kad se umori, legne i čeka da ga vrati kući. Njih dvojica žive sami, a Ivica mu je sve – i vlasnik i njegovatelj.
