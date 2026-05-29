Obavijesti

News

Komentari 3
NAKON DEVET GODINA

Božidar Kalmeta, kojem se sudi već 14 godina za aferu HAC, danas bi trebao saznati presudu

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Božidar Kalmeta, kojem se sudi već 14 godina za aferu HAC, danas bi trebao saznati presudu
Zagreb: Nastavljeno suđenje Božidaru Kalmeti | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Proces je počeo prije 14 godina, prva optužnica je dignuta 2016. godine, a Kalmeta, sad već skoro u 70-ima, danas bi trebao doznati prvostupanjsku presudu za aferu HAC-Remorker

Božidar Kalmeta (68), bivši ministar u vladi Ive Sanadera, nakon 14 godina trebao bi saznati presudu za aferu u HAC-u. Riječ je o djelima iz 2007. godine, a sam proces je počeo prije 14 godina. Unatoč tome, Uskok je nedavno mijenjao optužnicu pa su se Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić još jednom dobili priliku izjasniti se o krivnji. Svi su ju porekli.

AFERA REMORKER Kalmeta na suđenju: USKOK tvrdi da je bilo 'višemilijunske krađe', obrana poriče optužbe
Kalmeta na suđenju: USKOK tvrdi da je bilo 'višemilijunske krađe', obrana poriče optužbe

Kalmeta se tereti da je izvukao za sebe oko 220.000 eura, Livaković 1,6 milijuna eura, Mikulić 51.000 eura, u Kezele 97.000 eura te u Vukelić 220.000 eura. Izmijenjenom optužnicom Stjepku Bobanu više se ne stavlja na teret stjecanje protupravne koristi.

Svi oni su ostali kod svojih ranije iznesenih obrana, a Livaković i Mikulić tvrde da su i matematički analizirali za što ih se tereti, i to na temelju nalaza financijske vještakinje te presuda nakon priznanja krivnje nekim njihovim bivšim suoptuženicima koje Mikulić zove pokajnicima. Kažu da su analitički utvrdili da nitko od optuženih nije mogao primiti nikakav novac.

Livaković je u nadopuni svoje obrane rekao kako nema niti jednog dokaza da je on na nekog utjecao ili ga nagovarao da njemu omogući nepripadnu financijsku korist od preko 10 milijuna kuna.

- Izmijenjena optužnica je loše izmišljena konstrukcija - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto
DETALJAN IZRAČUN

Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto

Od šest skupina obrta, oni koji zarađuju najmanje su najbolje i prošli jer im je Vlada odlučila ostaviti sve po starom. Ali čim se prijeđe magična granica od 19.900 eura godišnje, davanja državi progresivno rastu....
Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’
upozorio na ozbiljnu prijetnju

Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’

Policijska istraga pokazala je da je muškarcu još prošle godine bila izrečena mjera liječenja, a iza sebe već ima ozbiljan dosje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026