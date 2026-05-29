Božidar Kalmeta, kojem se sudi već 14 godina za aferu HAC, danas bi trebao saznati presudu

Božidar Kalmeta (68), bivši ministar u vladi Ive Sanadera, nakon 14 godina trebao bi saznati presudu za aferu u HAC-u. Riječ je o djelima iz 2007. godine, a sam proces je počeo prije 14 godina. Unatoč tome, Uskok je nedavno mijenjao optužnicu pa su se Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić još jednom dobili priliku izjasniti se o krivnji. Svi su ju porekli.

Kalmeta se tereti da je izvukao za sebe oko 220.000 eura, Livaković 1,6 milijuna eura, Mikulić 51.000 eura, u Kezele 97.000 eura te u Vukelić 220.000 eura. Izmijenjenom optužnicom Stjepku Bobanu više se ne stavlja na teret stjecanje protupravne koristi.

Svi oni su ostali kod svojih ranije iznesenih obrana, a Livaković i Mikulić tvrde da su i matematički analizirali za što ih se tereti, i to na temelju nalaza financijske vještakinje te presuda nakon priznanja krivnje nekim njihovim bivšim suoptuženicima koje Mikulić zove pokajnicima. Kažu da su analitički utvrdili da nitko od optuženih nije mogao primiti nikakav novac.

Livaković je u nadopuni svoje obrane rekao kako nema niti jednog dokaza da je on na nekog utjecao ili ga nagovarao da njemu omogući nepripadnu financijsku korist od preko 10 milijuna kuna.

- Izmijenjena optužnica je loše izmišljena konstrukcija - zaključio je.