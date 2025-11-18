PLAMEN PROGUTAO KULTNU ZGRADU
STRAŠNE FOTKE Pogledajte izgoreni Vjesnik iz zraka!
Skoro sam se onesvijestio kad sam vidio vijesti da gori, ispričao je za 24sata Mijo Paradžik, bivši šef uprave Vijesnik dd. nakon što je ogroman plamen zahvatio zgradu Vjesnika na Slavonskoj Aveniji u Zagrebu. Buktinja je krenula iza 23 sata u ponedjeljak, a vatrogasci su cijelu noć gasili vatrenu stihiju. Požar je pod kontrolom, a ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je obnovu.