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SILOVALA VIŠE MALOLJETNIKA

FOTO Razvela se učiteljica koja je dječake tjerala na orgije! Morali su nositi maske iz filma 'Vrisak'

Istražitelji je također optužuju da je nekim dječacima davala alkohol i psihodelične gljive prije seksualnih aktivnosti. U jednom od navodnih događaja policija tvrdi da su maloljetnici nosili maske inspirirane likovima iz horor-filmova "Vrisak”.
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FOTO Razvela se učiteljica koja je dječake tjerala na orgije! Morali su nositi maske iz filma 'Vrisak'
Bivša američka učiteljica Brittany Fortinberry, koja se nalazi u pritvoru i suočava se s čak 47 kaznenih prijava zbog navodnog seksualnog iskorištavanja maloljetnih učenika, službeno se razvela od supruga. Razvod je okončan više od godinu dana nakon što je njezin suprug Nicholas Fortinberry podnio zahtjev za prekid braka. | Foto: Instagram
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Bivša američka učiteljica Brittany Fortinberry, koja se nalazi u pritvoru i suočava se s čak 47 kaznenih prijava zbog navodnog seksualnog iskorištavanja maloljetnih učenika, službeno se razvela od supruga. Razvod je okončan više od godinu dana nakon što je njezin suprug Nicholas Fortinberry podnio zahtjev za prekid braka. | Foto: Instagram
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