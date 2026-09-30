FOTO Razvela se učiteljica koja je dječake tjerala na orgije! Morali su nositi maske iz filma 'Vrisak'

Fortinberry (33) bivša je učiteljica u školskom okrugu f Martinsville u Indiani. Protiv nje se vodi kazneni postupak nakon istrage koja je počela u kolovozu 2024., kada su dvojica učenika prijavila zabrinjavajuće ponašanje svoje nastavnice. Prema policijskim dokumentima, istraga je između ostalog obuhvatila tvrdnje da je Fortinberry učenicima slala seksualno eksplicitne materijale i fotografije te da ih je pozivala u svoj dom. U prijavama se spominju i seksualne igračke, šipka za ples oko koje se izvode plesne točke te golišave fotografije koje je navodno slala putem Instagrama. No ono što je uslijedilo bilo je još ozbiljnije. | Foto: Instagram