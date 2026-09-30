FOTO Razvela se učiteljica koja je dječake tjerala na orgije! Morali su nositi maske iz filma 'Vrisak'

Istražitelji je također optužuju da je nekim dječacima davala alkohol i psihodelične gljive prije seksualnih aktivnosti. U jednom od navodnih događaja policija tvrdi da su maloljetnici nosili maske inspirirane likovima iz horor-filmova "Vrisak”.
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Bivša američka učiteljica Brittany Fortinberry, koja se nalazi u pritvoru i suočava se s čak 47 kaznenih prijava zbog navodnog seksualnog iskorištavanja maloljetnih učenika, službeno se razvela od supruga. Razvod je okončan više od godinu dana nakon što je njezin suprug Nicholas Fortinberry podnio zahtjev za prekid braka.
| Foto: Instagram
Bivša američka učiteljica Brittany Fortinberry, koja se nalazi u pritvoru i suočava se s čak 47 kaznenih prijava zbog navodnog seksualnog iskorištavanja maloljetnih učenika, službeno se razvela od supruga. Razvod je okončan više od godinu dana nakon što je njezin suprug Nicholas Fortinberry podnio zahtjev za prekid braka.
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Foto: Instagram
Bivša američka učiteljica Brittany Fortinberry, koja se nalazi u pritvoru i suočava se s čak 47 kaznenih prijava zbog navodnog seksualnog iskorištavanja maloljetnih učenika, službeno se razvela od supruga. Razvod je okončan više od godinu dana nakon što je njezin suprug Nicholas Fortinberry podnio zahtjev za prekid braka.
| Foto: Instagram
Fortinberry (33) bivša je učiteljica u školskom okrugu f Martinsville u Indiani. Protiv nje se vodi kazneni postupak nakon istrage koja je počela u kolovozu 2024., kada su dvojica učenika prijavila zabrinjavajuće ponašanje svoje nastavnice. Prema policijskim dokumentima, istraga je između ostalog obuhvatila tvrdnje da je Fortinberry učenicima slala seksualno eksplicitne materijale i fotografije te da ih je pozivala u svoj dom. U prijavama se spominju i seksualne igračke, šipka za ples oko koje se izvode plesne točke te golišave fotografije koje je navodno slala putem Instagrama. No ono što je uslijedilo bilo je još ozbiljnije.
| Foto: Instagram
Policija i tužiteljstvo tvrde da je Fortinberry stupala u seksualne odnose s više maloljetnih dječaka koje je upoznala preko škola u kojima je radila. Neki od navodnih žrtava, prema sudskim dokumentima, imali su samo 13 godina.
| Foto: Instagram
Istražitelji je također optužuju da je nekim dječacima davala alkohol i psihodelične gljive prije seksualnih aktivnosti. U jednom od navodnih događaja policija tvrdi da su maloljetnici nosili maske inspirirane likovima iz horor-filmova "Vrisak”.
| Foto: US Police/Twitter
Upravo su zbog tih navoda američki mediji slučaj opisivali kao jedan od neobičnijih primjera seksualnog iskorištavanja učenika od strane nastavnika. Međutim, važno je naglasiti da se radi o optužbama koje tek trebaju biti razmotrene pred sudom. Fortinberry je dala otkaz u školskom okrugu 23. kolovoza 2024., nakon što je istraga već bila pokrenuta. Protiv nje su potom podignute brojne optužnice, uključujući optužbe povezane sa seksualnim zlostavljanjem maloljetnika, distribucijom materijala štetnog za maloljetnike i doprinosom delinkventnom ponašanju maloljetnika.
| Foto: Instagram
Dok čeka nastavak kaznenog postupka, Fortinberry je ostala i bez supruga. Njezin suprug Nicholas podnio je zahtjev za razvod u veljači 2025., nedugo nakon što je slučaj protiv njegove supruge počeo izlaziti u javnost. Kao datum njihova razdvajanja naveden je 21. veljače 2025. Par se vjenčao u studenom 2020. godine. Razvod je sada službeno zaključen. Prema sudskom sporazumu, Brittany Fortinberry pripali su njezina odjeća, obuća i šminka. Njezin bivši suprug zadržao je dva automobila – Chrysler Pacificu iz 2022. i Toyotu 4Runner. Kuća koju su zajedno posjedovali prodana je, a novac od prodaje podijeljen je između bivših supružnika.
| Foto: Instagram
Najvažnija odluka ipak se odnosi na njihovo dijete. Dok je Fortinberry u pritvoru i čeka nastavak postupka, njezin bivši suprug dobio je isključivo pravno skrbništvo nad djetetom i primarno fizičko skrbništvo. Prema sporazumu, njezina prava skrbništva mogu se postupno povećavati nakon izlaska iz pritvora, odnosno nakon što za to više ne budu postojala pravna ograničenja.
| Foto: Instagram
Prijeti joj do 40 godina zatvora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram