FOTO Relikvije Alojzija Stepinca iz Krašića prevezli u posebnom vozilu do Zagrebačke katedrale

Nakon mjesec dana boravka u rodnom Krašiću, gdje mu se poklonilo više od deset tisuća vjernika, relikvije blaženog Alojzija Stepinca svečano su u nedjelju vraćene u zagrebačku prvostolnicu, obnovljenu Zagrebačku katedralu. Ovim činom ujedno započinje i obilježavanje zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Stepinčeve relikvije prevezene su u posebnom automobilu, a sve je pod budnim okom pratila policija.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Putovanje je započelo u ranim jutarnjim satima, nakon mise zornice u šest sati u župnoj crkvi Presvetog Trojstva. Vicepostulator vlč. Tomislav Hačko u propovijedi je istaknuo kako Stepinac nije bio "samo zagledan u lijepo naslikane prikaze Svete Obitelji, nego ponajprije u životni primjer njezinih članova".
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Na putu prema Zagrebu, procesija se zaustavila u Karmelu u Brezovici, čime je ispunjena jedna od posljednjih želja samog blaženika koji je bio utemeljitelj tog samostana. Ondje je misu predvodio krašićki župnik preč. Ivan Vučak, poručivši kako svatko tko želi slijediti Isusa "mora biti spreman na progonstvo, mora biti spreman na mučeništvo".
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Središnji događaj bio je svečani doček i euharistijsko slavlje u zagrebačkoj katedrali s početkom u deset sati.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Misu je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a povratak relikvija u njihov grob iza glavnog oltara, koji je neoštećen preživio potres, označio je važan korak u duhovnoj i materijalnoj obnovi katedrale.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Povratak Stepinca u "živo srce mjesne Crkve", kako je katedralu nazvao nadbiskup, okupio je mnoštvo vjernika, zaključivši tako na svečan način hodočašće relikvija koje je obilježilo početak i kraj Jubilejske godine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
