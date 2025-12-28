FOTO Relikvije Alojzija Stepinca iz Krašića prevezli u posebnom vozilu do Zagrebačke katedrale

Na putu prema Zagrebu, procesija se zaustavila u Karmelu u Brezovici, čime je ispunjena jedna od posljednjih želja samog blaženika koji je bio utemeljitelj tog samostana. Ondje je misu predvodio krašićki župnik preč. Ivan Vučak, poručivši kako svatko tko želi slijediti Isusa "mora biti spreman na progonstvo, mora biti spreman na mučeništvo". | Foto: Luka Antunac/PIXSELL