FOTO Relikvije Alojzija Stepinca iz Krašića prevezli u posebnom vozilu do Zagrebačke katedrale

Nakon mjesec dana boravka u rodnom Krašiću, gdje mu se poklonilo više od deset tisuća vjernika, relikvije blaženog Alojzija Stepinca svečano su u nedjelju vraćene u zagrebačku prvostolnicu, obnovljenu Zagrebačku katedralu. Ovim činom ujedno započinje i obilježavanje zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Stepinčeve relikvije prevezene su u posebnom automobilu, a sve je pod budnim okom pratila policija.
Povratak relikvija bl. Alojzija Stepinca iz Krašića u zagrebačku katedralu
Nakon mjesec dana boravka u rodnom Krašiću, gdje mu se poklonilo više od deset tisuća vjernika, relikvije blaženog Alojzija Stepinca svečano su u nedjelju vraćene u zagrebačku prvostolnicu. Ovim činom ujedno započinje i obilježavanje zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
