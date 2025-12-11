Obavijesti

FOTO Revolver, hrpa droge i novca: Evo što je sve policija našla kod četvorke iz Istre!

Tijekom istrage utvrđeno je i da je 26-godišnjak u više navrata od lipnja do prosinca 2025. godine davao marihuanu maloljetnici, zbog čega mu se stavlja na teret i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga
Pulska policija, u suradnji s Odjelom kriminaliteta droga PU istarske, austrijskom policijom te uz koordinaciju Općinskog državnog odvjetništva u Puli, dovršila je opsežno kriminalističko istraživanje nad četvero mladih osoba zbog sumnje na proizvodnju i preprodaju droge. | Foto: PU istarska
